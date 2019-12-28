В «Хуторе» впервые за несколько лет появилась елка - и местные устроили праздник. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Веселый новогодний праздник прошел в гомельском микрорайоне «Хутор». Его организовали сами жильцы окрестных домов.





Недавно в микрорайоне случилось событие, которого и дети, и взрослые ждали несколько лет — здесь установили новогоднюю елку. Правда, до этого людям пришлось не раз обращаться в администрацию района и даже составить петицию. «Микрорайон новый, детей - уйма, а елки нет», — жаловались взрослые. В итоге власти услышали просьбы местных — и в центре микрорайона появилась новогодняя ель.





Активисты кинули клич в вайбер-чате и принялись за организацию праздника. Получили разрешение у администрации района, написали сценарий, главных новогодних персонажей — Снегурочку, Деда Мороза и их друзей — «предоставила» единственная в округе школа № 15. На сладкие подарки для малышей скинулись всем «Хутором» .









— Мы в магазинах установили специальные копилочки, подписали «„Хутору“ на праздник» и, вы представляете, за неделю собрали больше двухсот рублей! — удивляются организаторы.

На собранные деньги купили для детей конфеты и сладости. Часть подарков — для тех, кто участвовал в объявленном за две недели до этого конкурсе поделок.













Организаторы говорят, что просили в администрации района сцену и аппаратуру, но им отказали — и в итоге люди сами раздобыли небольшую колонку и микрофон на батарейках.





Возле елки собралось немало народу. Водили хороводы, веселились и танцевали не только дети, но и взрослые — несмотря на совсем не новогоднюю погоду.





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