Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

В рамках традиционной акции «Профсоюзы-детям» лидер национального профцентра посетил Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передал школе подарки к Новому Году.
Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».
Фото Александа ЛОЗЮКА.
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В рамках традиционной акции «Профсоюзы-детям» лидер национального профцентра посетил Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без...