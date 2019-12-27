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Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

28.12.2019 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

В рамках традиционной акции «Профсоюзы-детям» лидер национального профцентра посетил Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  передал школе подарки к Новому Году.

Более подробную информацию читайте в ближайшем номере «ГС».

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Председатель ФПБ Михаил Орда побывал на Сенненщине

Фото Александа ЛОЗЮКА.

 

 

 
 
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В рамках традиционной акции «Профсоюзы-детям» лидер национального профцентра посетил Сенненскую школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без...
 
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