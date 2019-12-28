Я живу в Новых Комсиничах. Как «дядя Саша» один дает работу и держит на карте пять деревень

Источник материала: Tut.by

Александра Коновалова на Шкловщине не знает разве что приезжий. Его фермерское хозяйство — второе по величине в районе, а еще он депутат, деревенский глава и убежденный гуманист — не в теории, а на практике. Сами подумайте: последние 10 лет Александр возглавляет фермерское хозяйство «Новый Быт» и делает все, чтобы соседние с ним деревни не умирали. Мало того, что он дает работу более чем 30 сельчанам, так еще и возит их детей в школу и детский сад, ремонтирует дороги и дома и, что уж тут скрывать, иногда расходы на это не считает. Объясняет: «Если эти расходы экономически будут не оправданы, но этим я принесу благо людям, я закрою на это глаза. Потому что я тут живу, работаю и делаю все, что могу для этой местности».

А местность непростая: одно слово — глубинка! Сейчас сюда и добраться непросто. Сельские дороги превратились в раллийные трассы, и на карту лучше не надеяться, а спросить у местных, где можно проехать. Ну или брать пример с фермера и гонять на Chevrolet Niva. Или на тракторе — тут уж кому что больше нравится.





Для Александра Коновалова что машина, что трактор, что комбайн — все одно: рабочее место. Как и ферма. Кабинет в административном здании хозяйства в деревне Новые Комсиничи у него, говорит, есть, даже с табличкой «Глава хозяйства». Но сейчас, например, там «конфетно-подарочная мастерская Снегурочек»: мама, сестра и племянница фермера, они же работницы хозяйства, готовят новогодние наборы для сотрудников и их детей.









Этим материалом TUT.BY продолжает проект «Я живу» — о деревнях, агрогородках, поселках с интересными (и порой даже смешными!) названиями, где нет гипермаркетов, парков, ресторанов и баров, порой — даже школ и рабочих мест. Зато есть люди — те маленькие и незаметные порой Личности, которые живут в нашей с вами стране: рождаются, женятся, растят детей, встречают гостей, ищут работу, хоронят стариков — и очень любят свою родину. Это проект не о попсовых и вылизанных турмаршрутах, это истории о настоящей Беларуси и настоящих белорусах, а еще — об искренней любви к месту, где остаешься по какой-то причине или всему вопреки.

Работы сейчас на ферме немного, потому и рабочий день сократили на час. Зима — время отдыха и отпусков, потому что людям нужно дать время на передышку после тяжелой работы в теплый сезон, объясняет Александр Юрьевич.

— Они же летом вечерами будут работать, пока не приду и не скажу: все, идите по домам. А не приедешь, так и до одиннадцати ночи будут работать, не разгонишь. Говорю: «Скоро на работу опять выходить, а вы все тут сидите». Они молодцы, — говорит Коновалов, наблюдая за починкой техники. Мужики скромно улыбаются, слыша похвалу, но от работы не отвлекаются.









К слову, в сезон полевых работ сотрудников хозяйства кормят в столовой, обустроенной в здании администрации, — бесплатно. Причем в меню — все свое, в том числе мясо. Свинину, например, «Новый Быт» растит только для своих нужд.

«Расходы не считаю, если людям хорошо»

В хозяйстве «Новый Быт» сейчас работают 32 человека. Это все трудоспособное население пяти окрестных деревень, за которые «отвечает» Коновалов, плюс кое-кто из Шклова. Потому что деревни вымирают, а рабочие руки фермеру нужны. Вот и пришлось покупать четыре Chevrolet Niva для ежедневных трансферов. Причем забирают коллег из дома и разводят по домам же после работы сотрудники, за которыми закреплены эти автомобили. Топливо, обслуживание авто, не говоря уже об их покупке, — все за счет хозяйства.

Чтобы как можно больше работников жили поближе к хозяйству, Коновалов покупает для них и ремонтирует в Новых Комсиничах дома — те, которые для этого подходят. Таких уже шесть. Разваливающиеся тоже выкупает, но сносит, а освободившуюся землю забирает под пашню. Только в районе деревни Старая Водва за счет сноса выкупленных, но ветхих домов территория хозяйства приросла более чем на 50 га. Потому что, говорит, у сельисполкома на все это денег нет, когда будут — неизвестно.



Эту детскую площадку в Новых Комсиничах сделал местный мастер на все руки по просьбе Александра Коновалова. За ней ухаживает хозяйство — подкрашивает, ремонтирует, делает уборку.

— У нас же сейчас идет массовое наведение порядка на районе, — рассказывает фермер. — Так я уже говорил, что мне пилить и вырубать больше нечего — везде и так порядок. Говорю, скоро птичке негде будет приземлиться, если мы продолжим все делать бездумно. А если все-таки нужно что-то делать, так дайте мне делянку в лесу, я там рубить и пилить буду.

Всю технику Коновалов покупает. В аренду берет только экскаватор на пару дней-неделю раз в год, по необходимости. Своей техники хватает и землю обработать, и ненужные постройки снести, и дорогу построить. Почему фермер занимается вопросами, не связанными с выращиванием сельхозпродукции? Потому что он еще и депутат с 15-летним стажем — но это во-вторых. А во-первых, потому что не может иначе.

Так, по дороге от Старой Водвы до Новых Комсиничей раньше проезжал только трактор К-700 и не каждый внедорожник. Например, джип главы района как-то застрял — пришлось фермеру высылать ему трактор на подмогу. Песок на этой дороге не держался, а власти денег на нее не давали. И когда Александр Юрьевич сносил сараи бывшего колхоза «Заря» на своей территории, то прикинул, что весь этот бут станет прекрасным основанием для той проблемной дороги. И был прав. Теперь, проезжая между деревнями, вы никогда не догадаетесь, что раньше тут была непроходимая жижа, а теперь ее надежно прикрывают останки двух ферм и тонны песка из соседнего карьера.





Интересно, что эта дорога теперь — на балансе шкловских дорожников. Но подсыпает ее, а зимой чистит все равно Коновалов.

— Да никакой я не успешный депутат, — отмахивается Александр Юрьевич. — Я просто делаю свое дело — живу в своей местности и делаю для нее все, что я обязан.

Возить детей своих работников в детский сад и школу фермер, конечно, не обязан, но делает это уже 10 лет. Это, говорит, плюс для молодых работников и совсем не минус для хозяйства, за счет которого Коновалов купил микроавтобус, заправляет его и обслуживает, а еще платит зарплату водителю.

Объясняет: ни школы, ни детского сада в Новых Комсиничах нет, а ближайшие — в Каменных Лавах, что в 12 км. Александр Юрьевич вспомнил, как их в каменнолавскую школу возили два раза в неделю — тогда, когда колхоз мог выделить автобус, — и решил вопрос по-своему. Поэтому детей возят на занятия в Шклов, причем забирают из дома и привозят прямо под дверь. А родители в это время могут спокойно работать.





— В Шклов, потому что в райцентре все-таки лучше, — объясняет фермер. — А лишние 10 км по трассе не расстояние. У меня спрашивали, почему бы не переложить это на школьный автобус, который может сюда заезжать. Но я как подумаю, что дети могут, ожидая его в непогоду, заболеть, работники потом на больничные пойдут… Нет, нам нужны здоровые семьи и работники, которые будут уверены в том, что с их детьми все в порядке.

И схема работает! Все эти 10 лет детей в микроавтобусе меньше не становится. А те, кто вырастает, мечтает вернуться в деревню и работать у фермера. Например, парни-двойняшки уже пошли учиться с прицелом на возвращение. Один будет трактористом и сварщиком, второй — водителем. Правда, история эта далеко не радужная, но все равно трогательная.

Мать парней хотели лишить родительских прав за асоциальный образ жизни. У нее четверо детей — есть еще две дочери на год и на два младше братьев. Ребята сделали все, чтобы этого не произошло — просто из уважения к тому, что эта женщина дала им жизнь, говорит фермер. И никакие уговоры, никакие варианты получения льгот, в том числе жилья, на парней не подействовали. За отцом на его родину, в Украину, все четверо ехать отказались.





Их дедушка работает у Коновалова животноводом. Еще 5-классниками братья помогали деду и вообще брались за любую работу на ферме, лишь бы был заработок и было на что жить.

— Всё приходят и говорят: «Дядя Саша, дай работу!». Ну разве я могу отказать? — вспоминает Александр Коновалов. — Лет с 14-ти они самостоятельно уже работали на площадке с зерном. Коров были готовы пасти. Понимаете, они всеми силами стараются не сломаться, хотя история с матерью у них очень непростая.

И «дядя Саша» всегда шел навстречу парням. При последнем разговоре братья уверяли фермера, что отучатся, отслужат в армии и вернутся назад работать на фермера — «если можно». А «дядя Саша» попросил парней не торопиться, потому что понимает, за это время многое может случиться. Но пообещал: если намерения их не изменятся, то он сделает все, чтобы им было комфортно жить и работать в Новых Комсиничах.





Кого не затянуть в глубинку, так это жену фермера. Супруги Коноваловы живут в Шклове, и каждое утро Александр Юрьевич приезжает в деревню на работу. Говорит, маршрут занимает считанные минуты, к тому же по дороге он уже работает — осматривает поля. Но каждый год фермер задает жене один и тот же вопрос: готова ли она перейти работать в хозяйство. Ответ все 20 лет, что супруги вместе, отрицательный.

Александр Коновалов немного грустит из-за того, что жена далека от сельского хозяйства, но понимает: ничего не поделаешь, если душа не лежит. Поэтому привлекает к работе других родственников. Мама Тамара Николаевна давно работает бухгалтером. А племянница явно станет ее преемницей. Но с условием: дядя пообещал ей заняться еще и агротуризмом.





«Новый Быт» и старые проблемы

Почему хозяйство называется «Новый Быт», спрашивал у его главы и президент. Дело было в 2017 году. Коновалов был в составе делегации от Могилевской области как крупный аграрий на совещании по аграрным вопросам. Так вот Александр Лукашенко спросил, почему такое название и где вообще этот «Новый Быт» находится.

И Коновалов, который стоял за трибуной, попал в затруднение. Потому что ориентиры, о которых президент знал, еще работая в Шкловском районе, давно исчезли: деревни вымерли, колхозы закрылись, объединились или переехали. Закрылся даже кирпичный завод в деревне Лотва, который относился к хозяйству «Городец» и которым заведовал Лукашенко.

— Александр Григорьевич спросил: «Как мне заехать в „Новый Быт“? Со стороны Говяд (агрогородок в 9 км от деревни. — TUT.BY) заеду?». Я сказал: «Заедете», — вспоминает фермер.





Но президент так и не приехал, хотя дважды такой вариант был возможен. А показать Александру Коновалову есть что. Фермер говорит: президент, который сам трудился на земле, оценил бы, как развилось хозяйство за 15 лет. Оценил бы и то, что построено оно на материнской земле, что все заработанное «до копеечки» вложено сюда.

— И я знаю вопрос, который его точно заинтересует, — это закредитованность. И я ему скажу, что больших долгов не имею, а все заработал сам. Но честно говоря, мне не хотелось бы, чтобы меня приводили в пример и лишний раз кого-то раздражали этим. Не хочу никого учить работать, — отмахивается Александр Коновалов.

Разве что сына. Тот учится в БНТУ на маркетолога-экономиста и настроен продолжить дело отца — по крайней мере, планы такие. Если так и правда случится, он будет третьим в династии шкловских фермеров.

Ведь начинал дело отец Александра Юрьевича. Сначала он работал в колхозе, а в 1992 году взял для ведения фермерского хозяйства 50 га земли. Земли эти находились около поселка Быт недалеко от Говяд. Юрий Коновалов прикинул, что неплохо бы построить свой небольшой хутор. И раз поселок называется Быт, то его хозяйство будет «Новый Быт».





12 лет назад глава района предложил фермерам к своим уже 320 га земли взять еще девятьсот — той, что осталась от колхоза «Заря». Это хозяйство объединили с другим, но технику гонять было далеко, и земли пришли в запустение. Юрий Коновалов тогда обрадовался и согласился, а его сын Александр пришел в ужас.

— На носу весна, посевная. У нас семян не хватает, техники — максимум на 500 га, а тут — считай, в полтора раза больше.

И фермеры решились на рискованный шаг: взяли кредит на семена, технику — в лизинг. В чем могли, помогли местные власти. И все получилось! Но не только благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, но в первую очередь благодаря трудолюбию Коноваловых.

Александр после смерти отца стал главой хозяйства и за последние 10 лет «Новый Быт» занял без малого 1800 га шкловской земли. Фермер выращивает зерновые, кукурузу, кормовые культуры, производит молоко и говядину. И расширяться пока не намерен, хотя мог бы.

Например, «Новый Быт» может увеличить поголовье коров — всего их сейчас около 400, — и производить больше молока, но Александр Юрьевич, который к этому стремился, уже не хочет. Потому что невыгодно — есть проблемы с продажей молока переработчикам. Поэтому фермер уже задумывается, а не заняться ли переработкой молока тут, в хозяйстве.





Льном Коновалов тоже пока заниматься не будет. Хотя он по просьбе чиновников высчитал и на деле показал, что эта культура рентабельная и в принципе быть убыточной не может. Если, конечно, льнозавод будет рассчитываться за сырье. А с Коноваловым вот уже 2 года не рассчитываются. Потому он лен больше не сеет, хотя техника есть.

— Она стоит, есть не просит, и еще лет 10 простоять может. А у меня очень большой спектр растениеводства, и сроки уборки льна и картофеля накладываются. Плюс в это же время нужно закладывать кукурузный сенаж, поднимать и вспахивать зябь. И тогда хоть ты разорвись. Поэтому пришлось льном жертвовать — без ущерба, если честно.

Недавно Коновалов подсчитал своих должников только в Шкловском районе. Некоторые — и речь о довольно крупных и известных хозяйствах госорганизаций — не рассчитываются с фермером уже 10 лет. Нюанс в том, что если 10 лет назад на одолженную сумму фермер, например, мог купить полтора трактора МТЗ-82, то сейчас — только два колеса от него. Но и эти деньги не отдают. И таких должников у Коновалова по району немало. По его расчетам, если бы все вернули ему сейчас долги, его хозяйство могло бы не работать 2 месяца.

Теперь Коновалов никому ничего не занимает, а просит сначала рассчитаться по кредитам. Потому что, говорит, несправедливо. Объясняет: как речь идет о дотациях, которые «Новому Быту» и «Диане» положены вообще-то по закону как двум валообразующим в районе фермерским хозяйствам, так до них очередь не доходит. Потому что помогают сначала государственным, и денег в итоге не хватает. А как хозяйствам кормов не хватает, так приходят к фермеру: дай.





Как помочь деревне жить

Александр Коновалов переживает, что не может напоить журналистов чаем — электричества сегодня в деревне нет: идут ремонтные работы.

— Они сколько раз порывались мне электричество вырубить в самый разгар сезона. Во время уборочной, представляете? — возмущается Коновалов. — Еще и ковыряются так долго…

И грозится закрыть все и уехать из этой сложной местности. Но это на эмоциях: все же династию фермеров собирается продолжить сын. Хотя еще несколько лет назад это было под вопросом. Дело в том, что подростка до 14 лет интересовали исключительно компьютерные игры. Для Александра Коновалова, который в 15 лет ездил в Староводвянскую школу на тракторе сдавать экзамены, потому что потом нужно помогать отцу, это было странно.

Фермер начал ненадолго привозить сына в хозяйство. Купил ему «большой конструктор» — старенькую поломанную «девятку». Мол, разбирайся сам, как разберешься — поедешь. И «девятка» поехала! А сын уже заинтересовался тракторами. Так и втянулся.





Но Александр Коновалов на сына не напирает — понимает, что ему нужно отучиться. Сам фермер «вышку» так и не закончил — был отчислен из Горецкой сельхозакадемии за непосещаемость. Работать нужно было!

Но, как показало время, и без диплома Александру Коновалову фермерство удается — хватает Жиличского сельскохозяйственного колледжа. А вот что было бы с Новыми Комсиничами, тремя Водвами — Старой, Новой и Большой, Моисеевичами, без Коноваловых?

— А их бы не было, — говорит Александр Коновалов. — Но пока мы тут, деревни будут жить. Умереть не дадим.

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