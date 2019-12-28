«Хочется, чтобы он встретил Новый год дома». Как наши читатели помогали нашим героям

Источник материала: Tut.by

«Каждый раз, когда кто-то переводил деньги, мне приходила смс. После статьи сообщения беспрерывно шли полтора суток. Суммы разные — от 5 рублей до 500. Мы рассчитались с долгами за лечение Саши и собрали на месяц реабилитации в Питере», — говорит Елена Евгеньевна, мама триатлета Александра, который после открытой черепно-мозговой травмы не встает уже почти два года. Деньги, помощь и слова поддержки не подняли Сашу с постели, но дали его семье почувствовать: в своем горе они не одни. В канун Нового года мы собрали истории о тех, кто не стал ждать чуда, а решил сам для кого-то стать волшебником. Этот текст о небезразличных людях, о том, как наш читатели помогали нашим героям.

«Когда он чувствует себя нормально, то и мы держимся…»

В августе мы рассказывали историю триатлета Саши Ерашкова. Саша из Могилева. В спорт он пришел в пятом классе. Занимался с известными тренерами, но высоких результатов на международных стартах у него не случалось. К началу 2010-х с родными они решили: триатлоном сыт не будешь, — и молодой человек перестал профессионально тренироваться.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сразу работал в банке, потом уезжал на заработки в Россию. В России с ним и случилась беда. 8 августа 2018 года в магазине он почувствовал себя плохо и рухнул на пол. Поднялся, и его повторно свалило. Охранники предложили вызвать скорую, но он отказался. Вышел на улицу — и снова упал. Теперь диагноз Саши с трудом умещается в три строки. Бывший спортсмен уже почти два года не встает, все это время мама с папой всеми силами борются за его жизнь.

С его мамой Еленой Евгеньевной мы созвонились в субботу днем. В это время триатлет с дядей занимался физкультурой. Делать упражнения Саше больно. Сын кричал, мама плакала.

— После публикации люди поддерживали нас деньгами и добрыми словами. Приезжала девушка из Минска. Она, как я поняла, работает в фитнес-клубе, привезла аппликаторы для мышц, говорила: они хотят нам помогать. Связь с ней потом оборвалась, но недавно нам поступило 970 рублей. Думаю, это от них, — Елена Евгеньевна делает короткую паузу, чтобы собраться с силами. — Набирали родители, чьи дети оказались в такой же ситуации. Одна мама, ее зовут Наталья, она восстанавливала дочь, сказала: «Моя девочка была слабая, но поднялась, а ваш сын спортсмен — он сильный…»

За месяцы после публикации Саше сделали две операции — «поставили пластинку в черепе и зашили гастростому». Сознание у него «стало получше», пытается говорить, но все также не встает.

Навещать Сашину семью начала девушка, с которой триатлет когда-то дружил.

— Говорит, думала, у него жена, поэтому не звонила. Узнала, что мы одни, и теперь нас поддерживает. Она недалеко живет и сейчас чуть-что приходит, помогает. Постоянно выручают и друзья Саши — Паша и Сережа, — описывает ситуацию собеседница. — Нам обещали, что сына возьмут на реабилитацию в Боровляны. После Нового года буду звонить, узнавать. Если откажут, наверное, поедем в Питер. Денег, которые собрали, на месяц там хватит. После всей этой истории мы с мужем почувствовали, что не одни. Большое всем за это спасибо. Главное для нас — здоровье сына. Когда он чувствует себя нормально, то и мы держимся…

«Стали класть мне деньги, поэтому с сентября за телефоны платить не приходилось»

А это Елена, ей 44 года, и 33 из них она живет в интернатах. Нынешний ее адрес — Рестянский дом-интернат в Чаусском районе. У женщины есть большая мечта и много простых желаний. Самое-самое для нее, чтобы когда-нибудь вместо казенной еды, одежды и постели в ее жизни появились дом, огород и добрая семья.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Семью Лена пока не нашла, зато познакомилась с добрыми людьми. В статье, которая вышла в сентябре, она рассказывала, что 90% ее небольшой пенсии получает дом-интернат — таковы условия проживания. На руки ей остается 27 рублей — 20 она кладет на телефоны — у нее две сим-карты, на оставшиеся может купить себе, например, чай или вафли.

— После публикации люди стали класть мне деньги, поэтому с сентября за телефоны платить мне не приходилось. А еще на адрес интерната отправляли денежные переводы и посылки, — рассказывает Лена и говорит, что совсем недавно получила три новогодних подарка.

— Мы стали переписываться с мужчиной из Москвы, он работает электриком. Я хотела выучить английский, и он предложил оплатить онлайн-занятия. Но в интернате плохо ловит интернет, поэтому от этой идеи пришлось отказаться, — продолжает собеседница. — Тогда он записал мне много фильмов. Сейчас я потихоньку их смотрю.

И еще Лена не перестает мечтать.

— Нас в интернате много, и санитаркам справляться со всеми сложно, поэтому на Новый год я хочу загадать, чтобы нашелся человек (или деньги на его услуги), который бы лично помогал мне по уходу.

«Больше стараемся не отчаиваться и верим: правда должна восторжествовать»

В июне мы рассказывали историю Веслава Соколовского из Барановичей. Мужчина 14 лет ухаживает за отцом, который в 2006 году пережил инсульт. Чтобы хоть как-то устроить свою жизнь, в 2014-м сын поступил в университет на дневное по индивидуальному графику. Через три года состояние Тадеуша Казимироваича сильно ухудшилось, и Веславу пришлось уйти в «академку».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Еще через год папа сломал шейку бедра — и сын забрал документы, похоронив мечты о дипломе под горами отцовских лекарств, капельниц и пеленок. Когда, казалось бы, ниже падать уже некуда, со дна постучали — и вручили ему иск на 10,5 тысячи рублей. Оказалось, во время обучения в университете Веслав «незаконно» получал пособие по уходу за отцом.

В августе через Брестский областной суд Соколовский смог уменьшить сумму долга до 7768 рублей и 59 копеек. В 2020 году мужчину ждет новая борьба. Он планирует обратиться в Верховный суд и доказать, что вообще никому ничего не должен.

С лета, продолжает Веслав, здоровье отца не изменилось. Сын и Тадеуш Казимирович все также живут по расписанию, в котором каждые сутки есть обязательный легкий массаж, зарядка и ночной подъем.

— Я смотрю на него и вижу: он хочет жить, и мы с мамой сделаем для этого все, что сможем, — не скрывает эмоций собеседник. — Низкий поклон от нашей семьи всем, кто нам помог. В те тяжелые дни мы на этой помощи держались. За полторы недели после публикации люди собрали около 12,5 тысяч рублей, чтобы погасить мой долг. Эти деньги мы пока не трогали. Ждем, что скажет Верховный суд. Больше стараемся не отчаиваться и верим: правда должна восторжествовать.

«Самое важное для нас — вопрос жилья, хотелось бы, чтобы он поскорее решился»

Осенью в семье Бурдейных из Могилева случился пожар . Своих родных спасла 12-летняя Лиза, которая проснулась, когда их дом горел. В одну ночь родители и дети остались без вещей и крыши над головой. Но сложности в этой и без того не простой истории не закончились.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Несмотря на кредит, Бурдейные могли бы снести сгоревшее жилье и начать новое строительство, но оказались заложниками ситуации. В будущем через их участок пройдет дорога, постройки на этом месте пойдут под снос. Взамен хозяева должны получить новое жилье. Вот только когда это случится, непонятно.

Сейчас семья живет у друзей. У храброй Лизы каникулы. Мама девочки Татьяна не скрывает: сразу, когда стали читать комментарии под текстом, очень расстроились. Негатива хватало. Но поддержало другое: на электронную почту семьи и в вайбер начали писать люди, которые посочувствовали их горю. Поддерживали словами и немного деньгами.

— Были небольшие перечисления на карту — кто-то рубль положил, кто-то три. Но ведь факт не в сумме, а в том, что есть люди, которые отозвались на нашу беду. — продолжает собеседница. — Предлагали вещи, но мы отказались: все же после пожара прошло уже два месяца, и мы успели что-то купить.

Не так давно из Минска семье пришла посылка, которая их сильно растрогала. Отправитель Оксана обратного адреса не оставила, но написала Бурдейным очень доброе поздравление. Сложила в коробку пару кофточек, маечек, носочки, а в один из носочков — 20 рублей. Чувствовалось, не скрывает Татьяна, что человек сделал это от всего сердца.

— Теперь самое важное для нас — вопрос жилья, хотелось бы, чтобы он поскорее решился, но информации пока никакой, — говорит собеседница. — А еще мне бы хотелось, сказать, что рядом очень много хороших людей. Возможно, кто-то из них не может помочь деньгами или вещами, это не главное. Главное — ты чувствуешь их сопереживание.

«У парня есть два дяди. Один из них оформляет документы, чтобы его забрать»

У этой истории тоже пока нет хэппи-энда. Но, возможно, он случится в этот понедельник.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

За два последних года на Максима Кравченко свалилось все и сразу. В прошлом году прямо на футбольном поле ему стало плохо, подросток пережил клиническую смерть. В этом — была операция на сердце. Пока лежал в больнице, бабушка, которая растила его с трех лет, умерла. И Макс остался сиротой.

История мальчишки из Полоцка не оставила равнодушными наших читателей. Помочь ему вызвались молодые мамы, пенсионеры, бизнесмены, учителя… За считанные дни Максу принесли десятки пакетов с вещами и продуктами, и если бы мы не сказали стоп, у нашего парня было бы уже 10 планшетов. Хотя мечтал он всего об одном:)

До совершеннолетия Максим жил в приемной семье. 22 декабря ему исполнилось 18, а 23-го его перевезли в больницу, теперь решается вопрос, что с ним будет дальше.

— У парня есть два дяди. Один из них оформляет документы, чтобы его забрать. Если опека разрешит, возможно, уже в понедельник Макс окажется дома — в квартире, где они жили с бабушкой до всей этой истории, — рассказывает минчанин Сергей.

До статьи, которая вышла в июле, Сергей никогда не слышал о Максиме. После текста почти каждые выходные начал навещать его в больнице в Боровлянах, а когда подростка перевели в Полоцк, периодически стал ездить и туда.

Последний раз теперь уже приятели виделись 22 декабря. Вместе с мамой Сергей специально поехали в Полоцк к Максиму на день рождения. День, вспоминает собеседник, был насыщенный: в приемной семье они попили чаю с тортом, а потом все вместе — с ними была еще волонтер из Полоцка Яна — поехали в кафе на пиццу. В меню, шутит Сергей, мальчишка быстро выбрал колу.

— Если сравнивать с тем, что было в июле, то здоровье Максима сильно улучшилось, — описывает состояние подростка собеседник. — Интеллект у него сохранен, он сам ходит, разговаривает, даже помнит свой ник и пароль от «ВКонтакте».

Сергей рассказывает, что после публикации, люди, которые хотели поддержать подростка, создали чат в вайбере. Сейчас там около 50 человек. Люди готовы помогать — в основном, финансово.

— Это здорово, — говорит волонтер. — После первой статьи ему принесли много одежды, средств гигиены. Сегодня он обеспечан всем, кроме специалистов, которые бы с ним работали. Но сейчас главное — другое. Хочется, чтобы он встретил Новый год дома.

— Почему вы сами решили так активно включиться в жизнь этого мальчишки?

— Моя помощь — это так, как капля в море. Летом мне исполнилось 30. Подумал, что хотя бы до 30 успею сделать сделать что-то полезное. Макс мечтал о планшете, и изначально я хотел подарить планшет. Но когда откликнулся, сказали, планшет уже есть, и я решил: поддержу чем-то другим. Стал к нему ездить. Позже поделился его историей с мамой, и она подключилась. В жизни может всякое случиться, мы очень переживаем за этого парня и хотим, чтобы у него все было хорошо.

P.S. В конце года мы часто слышим, какими непростыми были уходящие 365 дней. Но редко кто говорит, какие классные поступки все эти дни и месяцы совершали обычные люди. Так, до приезда скорой медсестра Маша Каперина вместе с другими пассажирами боролась за жизнь мужчины, которому стало плохо в метро. Курсант МЧС Виталий Панасевич не пожалел куртку, чтобы согреть маленькую девочку, ожидавшую автобус на остановке. Неизвестный прохожий довел до дому пенсионерку Лилию Павловну, которая упала на пешеходном переходе. Таксист Евгений Делисандров принял роды у своей пассажирки. Ребята из 6 «А» раздавали листовки, чтобы собрать деньги на лечение одноклассника. Этот список можно продолжать еще и еще. Доброта — она, кажется, повсюду, просто не всегда мы успеваем ее замечать:)