Дед Мороз существует! Вот уже несколько недель он получает миллионы писем и при этом всё успевает. Главный по подаркам нашел время, чтобы ответить на вопросы «Субботнего выпуска».
Источник: ОНТ
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Дед Мороз дал эксклюзивное волшебное интервью телеканалу ОНТ. Смотрим!
29.12.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
Дед Мороз существует! Вот уже несколько недель он получает миллионы писем и при этом всё успевает. Главный по подаркам нашел время, чтобы ответить на вопросы «Субботнего выпуска».
Источник: ОНТ
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Дед Мороз существует! Вот уже несколько недель он получает миллионы писем и при этом всё успевает. Главный по подаркам нашел
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