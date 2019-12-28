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Дед Мороз дал эксклюзивное волшебное интервью телеканалу ОНТ. Смотрим!

29.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Дед Мороз существует! Вот уже несколько недель он получает миллионы писем и при этом всё успевает. Главный по подаркам нашел время, чтобы ответить на вопросы «Субботнего выпуска».

Источник: ОНТ

 
 
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Дед Мороз существует! Вот уже несколько недель он получает миллионы писем и при этом всё успевает. Главный по подаркам нашел
 
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