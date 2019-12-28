В Трудовом кодексе появляется понятие «одинокий родитель». Кто это такие и на что они могут рассчитывать?

Источник материала: Вороновская газета





В прошлом году у белорусских матерей, не состоявших в зарегистрированном браке, появились на свет 12 206 детей. Это примерно каждый десятый из всех рожденных малышей. Современная мать-одиночка совсем не та, что пару десятилетий назад. Меняется и законодательство в отношении этой категории граждан. Как справляются с родительскими функциями те, кто воспитывает детей без пары, и на какую помощь могут рассчитывать со стороны государства, узнавала корреспондент «Р».

Дочки и матери

37-летняя предпринимательница Татьяна Владимирова (фамилия изменена по просьбе героини. — Прим. авт.) очень неохотно соглашается рассказать свою историю даже на условиях анонимности: считает, что в ней нет ничего необычного и «все очень сложно». Она одинокая родительница во втором поколении: мать Анна Сергеевна родила ее вне брака. Своего отца Татьяна никогда не видела, а отчество у нее от дедушки.

— Во времена молодости моей матери нагулять ребенка было позором, тем более что она у меня с периферии, из деревни на Могилевщине. Когда приехала с животом на родину, такого наслушалась, что молилась о том, чтобы я не повторила ее судьбу. Но так вышло, что и у меня с личной жизнью все сложилось не так, как хотелось бы.

Историю своей матери Татьяна знает в подробностях. Анна Сергеевна приехала в Минск учиться в техникум на технолога. Мечтала после окончания устроиться на работу, закрепиться в столице и создать семью. Судьба исполнила эти желания частично: распределили Анну на завод, дали комнату в общежитии. Там же познакомилась с парнем, к которому вспыхнуло чувство. А вслед за душевным полетом пришло разочарование. Узнав, что она беременна, молодой человек сказал, что не готов к созданию семьи и, если ребенок появится, «он не при делах». Окончательно разбила девичьи мечты новость, что ее молодой человек нашел себе другую пассию, женился и съехал к будущей супруге в новую квартиру, купленную ее родителями. Создать семью, оказывается, он был не против.

Дочка Таня родилась ровно через неделю после их свадьбы. В документах ЗАГС в графе «сведения об отце» поставили пометку «со слов матери». Девочка с детства знала, что рассчитывать на чью-то помощь ей не придется, хорошо училась. Поступила в вуз на бюджет, параллельно подрабатывала, после получения диплома отработала по распределению в одной из госорганизаций, а потом открыла свое дело в сфере маркетинга. В карьере все складывалось, чего не скажешь о личной жизни.

— У меня был служебный роман, — вспоминает Татьяна, и голос ее заметно теплеет. — Влюбилась в женатого, он намного старше, у него двое детей. Ничего не обещал, хотя встречались с ним несколько лет. Когда я забеременела, сказал, что ему достаточно и своих детей. Я хотела сделать аборт, но потом передумала. Решила: рожу для себя, тем более мать и подруги меня очень поддержали.

Декретный отпуск оформили на Анну Сергеевну. Зарплата у нее была совсем маленькая, а до пенсии осталось недолго. Когда малыш Стасик уже ходил в детский сад, Татьяна познакомилась еще с одним мужчиной. Пожили некоторое время вместе, она забеременела, но регистрировать брак не стали. На сей раз не захотела сама Татьяна.

— Сильно любил выпить, — кратко объясняет свой выбор собеседница. — А когда дочка родилась, он вообще как с цепи сорвался, по ночам стал пропадать, связался с дурной компанией, вот я его и попросила. Сто раз перекрестилась, что не расписалась с ним и на нашу жилплощадь не прописала.

Сильная слабая женщина

Говоря об отношении к себе окружающих, Татьяна считает, что с негативом ей сталкиваться не приходилось.

— Сейчас таких, как я, много, не за кого особо замуж выходить: надежные заняты, а ненадежных мне не надо, — говорит Татьяна. — Если я сама себя и ребенка могу прокормить, то зачем отец только для галочки?

За какой-либо помощью в госслужбы Татьяна не обращалась.

— Мама все настаивала: сходи, пусть государство поможет, — говорит она. — Но декретные платили, а больше я и не хотела. Честно скажу, глядя на то, как мои знакомые с мужьями решаются завести третьего ребенка только потому, что семейный капитал назначат или чтобы льготный кредит на жилье получить, прихожу в ужас. Детей надо рожать, рассчитывая только на себя, в крайнем случае — на помощь близких.

Татьяна с легкой грустью признает, что в их семье она и добытчик, и снабженец. А детьми и домом больше занимается Анна Сергеевна, она сейчас пенсионерка. Бизнес требует командировок по стране, иногда по несколько дней Татьяна не бывает дома. Стасик уже в школу ходит, сам варит себе гречневую кашу, а бабушке помогает пылесосить. Младшая Кристина часто болеет.

Денег, считает Татьяна, на все необходимое хватает. С жильем тоже проблем нет. Двухкомнатную квартиру, которую когда-то выделили матери от завода, после смерти ее родителей и продажи дома обменяли на трешку. Единственное, чего нет, — надежного мужского плеча.

— Конечно, я вижу, что моим детям не хватает отца, — говорит Татьяна. — Когда дедушка еще был жив и к нам приезжал, Стасик от него не отходил — так хочется ему общаться со взрослыми дядями. А недавно он спросил: «Мама, а почему у меня нет папы?» Отвечаю уклончиво. Разговор о том, что они от разных отцов, и объяснения, почему они с нами не живут, откладываю на потом. Тем более что мои бывшие общаться пока не выражали намерений…

Новый статус

По мнению многих социологов, сегодня понятие «мать-одиночка» устарело. Потому что раньше так называли наивных девушек, случайно забеременевших и обманутых безответственными молодыми людьми.

Сейчас многие женщины, реализовавшие себя в профессии, сознательно рожают для себя, успешно обеспечивая и себя, и малыша. В обществе уже нет того негативного отношения ни к незаконнорожденным, ни к их матерям. Кроме того, становится все более популярным сожительство, когда по форме женщина — мать-одиночка, а по факту — в отношениях. Статус одинокой матери стал расплывчатым и многозначным.

До 2013 года в стране была пре­дусмотрена специальная доплата к пособию по уходу за ребенком до трех лет. Размер ее составлял до 75 процентов от пособия, и получалось, что быть матерью-одиночкой материально выгодно. Доплату отменили. Одна из причин — злоупотребления статусом, когда пары сознательно не регистрировали свои отношения, чтобы получать эту помощь, а в ЗАГС шли после того, как ребенку исполнялось 3 года и выплаты прекращались.

Сегодня, как сообщили в Минтруда и социальной защиты, специальных доплат одиноким матерям законодательством не предусмотрено. В то же время женщины, воспитывающие детей без супруга, могут воспользоваться другими видами господдержки. Им, как и другим мамам в стране, выплачивается пособие по уходу за ребенком до 3 лет, они вправе обратиться за государственной адресной социальной помощью. Если есть двойня, можно воспользоваться услугой бесплатной няни, если ребенок инвалид — всеми мерами поддержки, предусмотренными для детей-инвалидов, и т.д.

Одинокие многодетные

Обращаются в соцслужбу чаще одинокие мамы, которые воспитывают трех и более детей или имеют ребенка-инвалида.

— Для назначения государственной адресной социальной помощи не имеют значения особенности статуса женщины, — разъясняет начальник управления социальной защиты администрации Партизанского района Минска Светлана Петрова. — Важны два фактора: трудная жизненная ситуация и доход, не превышающий наибольшей величины бюджета прожиточного минимума на каждого члена семьи. Адресная помощь может быть в виде ежемесячного социального пособия или единовременной выплаты. В этом году, например, к нам обратились за поддержкой две одинокие многодетные матери. Одна из них воспитывает троих детей от 3 до 16 лет, а другая — четверых несовершеннолетних детей, самый младший из них — инвалид.

Матери троих детей предоставлено единовременное пособие в размере 300 рублей, эту семью пригласили на новогоднее мероприятие. А матери четверых деток оказана матпомощь в размере 100 рублей, выплачено единовременное пособие — 450 рублей и назначено небольшое ежемесячное пособие на полгода. Им также выделена гуманитарная помощь и продуктовые наборы.

Обязательным условием получения государственной адресной помощи является обследование социально-бытовых условий семьи.

Налоговый вычет

Как рассказал начальник главного управления развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам Сергей Шкут, для одиноких родителей есть льготы при налогообложении. Эти граждане имеют право на получение стандартного налогового вычета в размере 61 рубль в месяц на каждого ребенка до 18 лет или иждивенца. То есть из подоходного налога, который ежемесячно отчисляется от зарплаты, указанная сумма вернется им обратно.

Для получения налогового вычета одинокими родителями признаются мать, не состоящая в браке, имеющая ребенка, сведения об отце которого оформлены в ЗАГС по указанию матери или другого лица, подавшего заявление о регистрации; родитель, супруг которого умер, лишен родительских прав или признан безвестно отсутствующим, а также усыновитель или удочеритель, не состоящий в браке.

Свой статус одинокого родителя нужно подтвердить документально, представив необходимые сведения при приеме на работу.

Трудовые гарантии

Как рассказали в Минтруда и соцзащиты, трудовое законодательство дает одиноким родителям дополнительные гарантии занятости. Первая — нанимателям запрещено отказывать в заключении трудового договора по мотивам, связанным с наличием детей в возрасте до 14 лет (если ребенок — инвалид, то до 18). То есть если, допустим, одинокая мама подходит по квалификации, но ей говорят об опасениях, что она будет сидеть на больничных, а за нее кому-то придется работать, и отдают предпочтение другому соискателю, то в этом случае наниматель нарушает закон.

Вторая гарантия: одинокую мать нельзя уволить по инициативе нанимателя. Речь идет о ситуациях, когда сокращается штат, когда работник три и более месяца болеет или же руководитель сомневается в его квалификации. Работодатель не имеет права уволить того, кто в одиночку воспитывает ребенка, не предложив другую должность.

Но здесь есть один нюанс. При приеме на работу наниматель не должен требовать у женщины документы, подтверждающие ее статус. Одинокая мать может их представить только по собственной воле. Если она документы при приеме на работу не подает, а затем ее увольняют, то наниматель законодательства не нарушает. Словом, рассчитывая на получение законных гарантий, следует заранее о них позаботиться.

ВАЖНО

По обновленному Трудовому кодексу, который вступает в силу 28 января 2020 года, одинокими родителями признаются не только матери, не состоящие в браке и воспитывающие несовершеннолетних детей, когда сведения об отцах внесены со слов матери или другого лица, подавшего заявление о регистрации ребенка. К ним будут относиться мать или отец, не состоящие в браке и воспитывающие несовершеннолетнего ребенка, в случае если другой родитель умер, лишен родительских прав, признан недееспособным, объявлен умершим или признан безвестно отсутствующим. И еще одна категория одиноких родителей — не состоящие в браке усыновители или удочерители.

СБ