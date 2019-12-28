Около 100 противников строительства аккумуляторного завода вновь собрались в центре Бреста

Источник материала: Tut.by

29 декабря около полудня на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.



Аккумуляторный завод, Брест. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным правозащитника Владимира Величкина, в 12.40 на площади было около 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь обсуждали подготовку к консервации аккумуляторного завода. Об этом 27 декабря сообщил группе активистов заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло.

По словам активистки Елены Макаревич, Шукайло также рассказал, что в данное время с завода вывозятся полуфабрикаты аккумуляторных батарей, решение о консервации завода принято ООО «АйПауэр». По закону в стадии консервации предприятие может находиться до трех лет.

По словам Макаревич, Шукайло не сообщил, почему завод готовится к консервации. Она предполагает, что официально завод до сих пор строится, в оговоренные сроки строительство не было завершено и консервация необходима, чтобы не платить штрафы. «Хорошо, что завод будет законсервирован, — отметила активистка. — Но это полумера. Мы будем продолжать добиваться, чтобы предприятие было окончательно закрыто».

В свою очередь активист Константин Остапук не верит в консервацию завода. «Потому что нам говорили, что завод не выпускает продукцию, а только на этой неделе активисты, которые круглосуточно дежурят возле предприятия, зафиксировали въезжающие десять фур со свинцовыми пластинами для производства аккумуляторов», — сообщил он.

Остапук не верит, что завод закроют, и считает, что предприятие начнет работать после президентских выборов.

Противник строительства завода Андрей Слиж полагает, что консервация — это «версия чиновников». «На самом деле неизвестно, что будет происходить на предприятии. Поэтому кампания против его строительства будет продолжена», — заявил он.

Один из лидеров общественной кампании против строительства завода Дмитрий Бекалюк прокомментировал информацию об освобождении из СИЗО бизнесмена Виктора Лемешевского , руководителя ООО «ПАК-управление» (одна из компаний, строивших аккумуляторный завод под Брестом). Как считает Бекалюк, Лемешевского освободили, чтобы он «юридически оформил закрытие предприятия». Он выразил уверенность, что завод не будет работать.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь».

Что вообще происходит?

Напомним, аккумуляторный завод строит на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест» ООО «АйПауэр». Жители Бреста и нескольких деревень Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. С 25 февраля 2018 года каждое воскресенье на площадь Ленина в Бресте приходят противники строительства аккумуляторного завода, которые общаются и обмениваются последними новостями о строительстве предприятия.

Истории протестующих против строительства завода и хроники самого протеста можно прочесть здесь .

14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

2 июля стало известно, что Генпрокуратура по поручению президента проводит проверку по ситуации со строительством и вводом в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте. В производство приняты уголовные дела, возбужденные Комитетом государственной безопасности по ст. 430 (Получение взятки) и 431 (Дача взятки) Уголовного кодекса Беларуси в отношении руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского, главного бухгалтера ООО «Белинвестторг-Сплав» Светланы Лемешевской, бывшего директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Сергея Охремчука, заместителя директора ООО «Белинвестторг-Сплав» Ивана Покислюка. 1 июля их заключили под стражу, теперь Лемешевского, по некоторым данным, выпустили. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям и других должностных лиц, в том числе представителей государственных органов.

В октябре 2016 года «АйПауэр» и облисполком заключили договор, согласно которому на строительство аккумуляторного завода выделялись средства из инновационного фонда облисполкома. Согласно этому договору, до 31 июля 2019 года компания должна была ввести объект в эксплуатацию. На реализацию проекта из инновационного фонда в 2016—2018 годах было выделено более 5,7 млн рублей. Поскольку в указанный срок завод не был введен в эксплуатацию, облисполком в одностороннем порядке расторг договор и потребовал от компании вернуть деньги — соответствующее письмо было отправлено «АйПауэру» в августе 2019 года. Не дождавшись возврата денег, исполком обратился с иском в суд. Представители «АйПауэра» в суде заявили, что компания иск не признает , будут новые суды.

21 ноября председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук посетил аккумуляторный завод, чтобы проверить, работает предприятие или простаивает. Предприятие не работает, станки стоят. Сейчас на заводе официально остались около 25 человек: представители администрации «АйПауэр», кадровики и техперсонал, который следит за простаивающими участками.