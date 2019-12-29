ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог

30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог
В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог. Такое решение поддержано сегодня на заседании Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете Министров.

«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

По итогам заседания в Совмине начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал журналистам, что скорость на предлагаемых участках будет повышена. «На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат», — пояснил Дмитрий Корзюк. На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения. «Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки», — добавил он.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

По информации БелТА

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог. Такое решение поддержано сегодня на заседании Постоянной комиссии по обеспечению...
 
Новости дня
Новости общества
 
Дожди, тепло, порывистый ветер. Погода в новогоднюю ночь и остальные дни в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика