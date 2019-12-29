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В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог
30.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения», — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых авто, имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).
По итогам заседания в Совмине начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал журналистам, что скорость на предлагаемых участках будет повышена. «На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат», — пояснил Дмитрий Корзюк. На 6 остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения. «Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки», — добавил он.
Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.
По информации
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> В Беларуси повысят скоростной режим на 16 участках республиканских автодорог. Такое решение поддержано сегодня на заседании Постоянной комиссии по обеспечению...
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