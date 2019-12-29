Поездка в Швецию и ремонт. Как белорусы распоряжаются выигранными деньгами

Источник материала: Tut.by

Неожиданный выигрыш — это не только приятно, но и хлопотно. Нужно грамотно распорядиться деньгами, чтобы покупки были полезны и оставили только приятные впечатления. Мы узнали, что белорусы делают с деньгами, выигранными в первой мгновенной онлайн-лотерее Беларуси belbet.by .

«Запланировал путешествие в Стокгольм»

Сергей Бондаренко из Новополоцка работает водителем-погрузчиком. Он любит проводить время с друзьями, гулять по городу, а еще круглый год ездит на дачу, где живет его бабушка и собираются все родственники. Еще у Сергея есть собака — такса Марта.



Фото из личного архива героя

Герой начал играть в лотерею по совету друга, чтобы развеять скуку. Результат превзошел ожидания — его выигрыш составил 10 000 рублей. Причем за время игры мужчина потратил всего 60 рублей:

— Раньше я не играл в лотереи и не думал, что выиграю. Сначала даже не понял, что произошло, но потом обрадовался.

Часть выигранных денег Сергей обменял на доллары и отложил. На оставшиеся купил себе смартфон, о котором давно мечтал, и запланировал путешествие в Стокгольм после новогодних праздников. Правда, что именно мужчина будет делать в шведской столице, он еще не решил. Помимо этого, Сергей порадовал своих близких:

— Отцу и дяде купил хорошие портмоне. Бабушке же просто подарил деньги.

«Вложил деньги в бизнес»

Борисовчанин Алексей Алехнович всю жизнь прожил в родном городе. У героя свой бизнес — он занимается ремонтом автомобилей. Вместе с женой мужчина воспитывает сына-школьника и дочь, которая пока ходит в детский сад. Раньше Алексей много путешествовал — бывал в Египте, в странах Южной Европы. Сейчас на такие поездки у него нет времени.



Фото: Марина Серебрякова

Играть в мгновенную онлайн-лотерею belbet мужчина начал по совету знакомых. Причем тем доставались только небольшие призы, а нашему герою повезло: недавно он выиграл 3861 рубль. Алексей никогда не думал, что станет обладателем денежного приза такого размера:

— Я не считаю себя везучим человеком. Не то, чтобы я не верил в победу, но не представлял, что всё может быть насколько серьезно. Поверил, что выиграл, только когда мне позвонили.



Чтобы попытать удачу, можно скачать мобильное приложение и выбрать одну из игр. Некоторым нравится угадывать выигрышные комбинации цифр на табло, а кто-то предпочитает искать приз в «Книге сокровищ». А можно просто подбрасывать монетку и ждать, что выпадет — орел или решка. Фото: Марина Серебрякова

Полученные деньги Алексей вложил в собственный бизнес.

— Я купил инструменты и запчасти для ремонта машин, — поделился герой.

Мужчина до сих пор участвует в лотерее и надеется, что ему снова повезет.

«Давно хотела закончить ремонт в квартире»

Анна Ермолаева после девятого класса выучилась на продавца. Сейчас она работает по этой специальности и воспитывает 15-летнего сына. Свободное время женщины занимают домашние дела. Всю жизнь героиня прожила в Могилеве и уезжать отсюда не планирует.



Фото: Анжелика Василевская

Героиня давно хотела закончить ремонт в квартире. Теперь такая возможность у нее есть: недавно женщина выиграла 7842 рубля. В лотерею она играла около двух месяцев:

— За время игры я потратила 500 рублей. Но средства возвращались: иногда я выигрывала 100 рублей, иногда 500. Вообще я не азартный человек, но в этой лотерее увлек процесс.

В то, что она выиграла большую сумму, женщина поверила не сразу.

— Мне никогда не везло, а тут по-крупному. Мама тоже не верила до тех пор, пока я не показала реальные деньги, — вспоминает женщина.



Фото: Анжелика Василевская

Благодаря выигрышу Анна погасила рассрочку и часть кредита, который брала на ремонт. На оставшиеся средства хочет купить мебель и доделать кухню. В лотерею она продолжает играть, хотя даже не представляет себе, на что потратит еще один выигрыш.

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