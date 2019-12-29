Минчанин приходил в бытовки строителей и крал вещи. Милиция насчитала 20 пострадавших

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который три месяца воровал вещи строителей из бытовок. Об этом сообщает столичная милиция.

Сотрудники сразу нескольких строительных объектов сообщили в милицию, что из подсобок пропали их вещи. Оказалось, что вещи забирал 41-летний минчанин, который работает в одном из строительных управлений столицы.

Мужчина рассказал, что нарушать закон пришлось из-за больших долгов по кредиту. Под видом работника он приходил на строительный объект и наблюдал, куда другие строители кладут ключи от подсобок с их личными вещами. Работники расходились — мужчина брал ключи, проникал в помещение, забирал кошельки и деньги, а потом уходил.

Потерпевшими оказались порядка 20 человек. Общая сумма похищенного — около 3100 рублей.

Сейчас оперативники устанавливают, причастен ли этот минчанин к другим хищениям в столице. Материалы проверки передали в Октябрьский (Минска) РОСК Республики Беларусь, там действиям мужчины дадут правовую оценку.