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Минчанин приходил в бытовки строителей и крал вещи. Милиция насчитала 20 пострадавших

30.12.2019 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске задержали мужчину, который три месяца воровал вещи строителей из бытовок. Об этом сообщает столичная милиция.

Сотрудники сразу нескольких строительных объектов сообщили в милицию, что из подсобок пропали их вещи. Оказалось, что вещи забирал 41-летний минчанин, который работает в одном из строительных управлений столицы.

Мужчина рассказал, что нарушать закон пришлось из-за больших долгов по кредиту. Под видом работника он приходил на строительный объект и наблюдал, куда другие строители кладут ключи от подсобок с их личными вещами. Работники расходились — мужчина брал ключи, проникал в помещение, забирал кошельки и деньги, а потом уходил.

Потерпевшими оказались порядка 20 человек. Общая сумма похищенного — около 3100 рублей.

Сейчас оперативники устанавливают, причастен ли этот минчанин к другим хищениям в столице. Материалы проверки передали в Октябрьский (Минска) РОСК Республики Беларусь, там действиям мужчины дадут правовую оценку.

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Теги: Минск
 
 
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Потерпевшими оказались порядка 20 человек. Общая сумма похищенного - около 3100 рублей.
 
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