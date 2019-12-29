140 кг наркотиков и груши за лжестенкой. Интересная контрабанда на витебской таможне в 2019-м

Источник материала: Tut.by

Витебская таможня составила топ необычных задержаний за год: что, где и как пытались скрыть перевозчики при прохождении границы.

В марте в автомобильном пункте пропуска «Григоровщина» таможенники остановили Volvo, которая ехала в Россию. В балке в нижней части полуприцепа нашли 130 кг гашиша в брикетах и 10 кг экстази. Возбуждено уголовное дело.

Следующий случай впечатлил даже бывалых таможенников: люди пытались перевезти за границу более 33 тысяч долларов. Часть денег спрятали в машине, а часть — в карманах и личном багаже.

В течение двух недель таможенники задержали 88 тонн пищевого мака, в который был подмешан наркотик — маковая солома.

Партия груш за фальшивой стенкой — такую находку обнаружили таможенники рядом с белорусско-российской границей. Водитель уверял, что машина пустая. Однако при досмотре в грузовом отсеке нашли минеральную вату, прикрывавшую смонтированную дверь, за которой спрятали 20 тонн свежих груш.

Список закрывает схема ввоза на территорию ЕАЭС 11 седельных тягачей и полуприцепов по заниженной стоимости. В течение года фирма-перевозчик ввозила транспортные средства по цене, заниженной более чем в два раза. Таким образом она пыталась уклониться от уплаты пошлин и налогов. Ущерб — более 84 тысяч рублей.