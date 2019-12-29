ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

140 кг наркотиков и груши за лжестенкой. Интересная контрабанда на витебской таможне в 2019-м

30.12.2019 13:34 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебская таможня составила топ необычных задержаний за год: что, где и как пытались скрыть перевозчики при прохождении границы.

В марте в автомобильном пункте пропуска «Григоровщина» таможенники остановили Volvo, которая ехала в Россию. В балке в нижней части полуприцепа нашли 130 кг гашиша в брикетах и 10 кг экстази. Возбуждено уголовное дело.

Следующий случай впечатлил даже бывалых таможенников: люди пытались перевезти за границу более 33 тысяч долларов. Часть денег спрятали в машине, а часть — в карманах и личном багаже.

В течение двух недель таможенники задержали 88 тонн пищевого мака, в который был подмешан наркотик — маковая солома.

Партия груш за фальшивой стенкой — такую находку обнаружили таможенники рядом с белорусско-российской границей. Водитель уверял, что машина пустая. Однако при досмотре в грузовом отсеке нашли минеральную вату, прикрывавшую смонтированную дверь, за которой спрятали 20 тонн свежих груш.

Список закрывает схема ввоза на территорию ЕАЭС 11 седельных тягачей и полуприцепов по заниженной стоимости. В течение года фирма-перевозчик ввозила транспортные средства по цене, заниженной более чем в два раза. Таким образом она пыталась уклониться от уплаты пошлин и налогов. Ущерб — более 84 тысяч рублей.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебская таможня составила топ необычных задержаний за год: что, где и как пытались скрыть перевозчики при прохождении границы.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новый год без долгов!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика