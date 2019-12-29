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«Все разровняли, закопали - и нет деревни». Истории ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
30.12.2019 14:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Закапывать (буквально) целые деревни, летать на вертолете над реактором, ловить мародеров на отселенных территориях — все это когда-то было буднями наших сегодняшних героев. Эти мужчины участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они рассказали нам о мертвом городе, самом воруемом предмете из зоны (вы удивитесь) и том, понимали ли они, что их ждет.
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Люди, которые спасали наши будущее.
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