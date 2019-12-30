Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые интересные истории и громкие новости года на Могилевщине

А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы — да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать все, что из происходящего в Могилевской области интересовало вас, дорогие читатели TUT.BY, больше всего.
Кстати, еще 20 лет назад в Бобруйске действовало не менее десятка крупных строительных предприятий, а профильных специалистов готовили в нескольких техникумах и училищах. И вот оказалось, что город испытывает дефицит квалифицированных рабочих по возведению и отделке зданий. Пока власти решали, как поднять зарплаты строителям по президентской директиве № 8, бобруйские каменщики, плиточники, маляры и штукатуры продолжали пополнять ряды трудовых мигрантов.
В Хотимском районе не лучше — отсюда бегут люди. «Зарплата 118 рублей, маленькая, „дык што ж зробiш“». Но и тут есть исключения.
Сейчас, когда выпал снег, мы не можем не вспомнить ужасную историю, когда в Могилеве парень съезжал с горки на тюбинге, влетел в фонарный столб и погиб. Это произошло на склоне горы, не предназначенной для катаний, рядом с лестницей с фонтаном, ведущей в парк в Подниколье. И ведь люди потом все равно приходили кататься на этой стихийной горке! После этого на склоне установили запрещающие таблички, высадили кусты. Пожалуйста, берегите себя!
Одним из самых читаемых оказался и случай, когда могилевчанин подал на развод ради «работы в Швейцарии». Жена опешила и пошла в милицию — и не зря. Потому что «развести» мужчину действительно хотели — но на деньги.
А вот еще одна криминальная история, которая шокировала всех: 16-летнюю девушку нашли убитой в заброшенном доме. Задержали ее бывшего парня, 20-летнего местного жителя. Оказалось, он страшно ревновал и не хотел быть «экс», а еще только-только отбыл срок за уклонение от службы в армии.
Еще мы узнали, что сейчас с детьми женщины, которую 6 лет назад убил и закопал живыми вместе с дочерью отец ребенка. Подробности ужасают: молодую женщину убийца несколько раз ударил отверткой, на голову младенца был надет подгузник.
А еще мы весь год следили за делом о драке из-за трусов в бобруйском «секонде». Владельца магазина отправили в колонию, потом приговор изменили. И ведь история не заканчивается! На днях стало известно, что теперь в суд пошел бывший обвиняемый Николай Нарожный — он требует от бывшей потерпевшей Алины Нестерович компенсировать ему стоимость трусов, украденных покупательницей в его магазине «Евро-хенд» осенью 2018 года. По факту кражи, зафиксированной камерой видеонаблюдения, был составлен протокол, женщина заплатила штраф в размере двух базовых. Однако трусы не вернула и не оплатила их стоимость. Сумма исковых требований — 15 рублей, но дело не в деньгах.
А еще вам, дорогие читатели, явно была интересна речь президента на празднике Купалье в Александрии. «Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — говорил Александр Лукашенко. Признавайтесь, поедете на праздник в 2020 году?
И снова к коровам. Помните, работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе, просили о помощи? И снова предупреждаем: впечатлительным фотографии лучше не смотреть. Сразу после публикации материала на ферму съехались чиновники разного уровня — на проверку. А руководство комплекса ферму защищало — мол, хорошая она, а вы не специалисты да еще и придираетесь.
Ну и вы наверняка помните, как в деревне Стасевка Бобруйского района три года назад за совращение 14-летней школьницы был задержан 56-летний председатель местного сельсоветаНиколай Ревенков — его в качестве одного из половых партнеров указала девочка, у которой обнаружили ВИЧ. Сейчас бывший председатель отбывает 15-летний срок в колонии усиленного режима — как и другие фигуранты дела, состоявшие в интимных отношениях со школьницей. А мы съездили узнать, как живет белорусская деревня, где каждый 20-й — ВИЧ-инфицирован. Говорят, все началось с 70-летнего дачника.