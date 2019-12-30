ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые интересные истории и громкие новости года на Могилевщине

31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы — да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать все, что из происходящего в Могилевской области интересовало вас, дорогие читатели TUT.BY, больше всего.


Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

Началось все с города, который оказался самым «тунеядским» в начале 2019 года, — и единственным в списке. Внезапно им по официальной статистике стал Бобруйск. По данным чиновников, здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. Так что мы съездили и посмотрели, что к чему. А потом подробно расспросили бобруйчан о работе.

Кстати, еще 20 лет назад в Бобруйске действовало не менее десятка крупных строительных предприятий, а профильных специалистов готовили в нескольких техникумах и училищах. И вот оказалось, что город испытывает дефицит квалифицированных рабочих по возведению и отделке зданий. Пока власти решали, как поднять зарплаты строителям по президентской директиве № 8, бобруйские каменщики, плиточники, маляры и штукатуры продолжали пополнять ряды трудовых мигрантов.

А еще мы ездили в самые бедные регионы Могилевской области — Глуск и Мстиславль. «Так плохо, как сейчас, никогда не было», — рассказывали местные в середине марта.

В Хотимском районе не лучше — отсюда бегут люди. «Зарплата 118 рублей, маленькая, „дык што ж зробiш“». Но и тут есть исключения.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас, когда выпал снег, мы не можем не вспомнить ужасную историю, когда в Могилеве парень съезжал с горки на тюбинге, влетел в фонарный столб и погиб. Это произошло на склоне горы, не предназначенной для катаний, рядом с лестницей с фонтаном, ведущей в парк в Подниколье. И ведь люди потом все равно приходили кататься на этой стихийной горке! После этого на склоне установили запрещающие таблички, высадили кусты. Пожалуйста, берегите себя!

Одним из самых читаемых оказался и случай, когда могилевчанин подал на развод ради «работы в Швейцарии». Жена опешила и пошла в милицию — и не зря. Потому что «развести» мужчину действительно хотели — но на деньги.

А вот еще одна криминальная история, которая шокировала всех: 16-летнюю девушку нашли убитой в заброшенном доме. Задержали ее бывшего парня, 20-летнего местного жителя. Оказалось, он страшно ревновал и не хотел быть «экс», а еще только-только отбыл срок за уклонение от службы в армии.

Еще мы узнали, что сейчас с детьми женщины, которую 6 лет назад убил и закопал живыми вместе с дочерью отец ребенка. Подробности ужасают: молодую женщину убийца несколько раз ударил отверткой, на голову младенца был надет подгузник.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

А еще мы весь год следили за делом о драке из-за трусов в бобруйском «секонде». Владельца магазина отправили в колонию, потом приговор изменили. И ведь история не заканчивается! На днях стало известно, что теперь в суд пошел бывший обвиняемый Николай Нарожный — он требует от бывшей потерпевшей Алины Нестерович компенсировать ему стоимость трусов, украденных покупательницей в его магазине «Евро-хенд» осенью 2018 года. По факту кражи, зафиксированной камерой видеонаблюдения, был составлен протокол, женщина заплатила штраф в размере двух базовых. Однако трусы не вернула и не оплатила их стоимость. Сумма исковых требований — 15 рублей, но дело не в деньгах.

Помните, как жительница Могилева получила жировку почти на 900 рублей? Говорит, «чуть не поседела, когда ее увидела». Но все закончилось хорошо.

А вот от истории с «обоср…ми коровами» после приезда президента на Шкловщину до сих пор многим икается — и, конечно, не коровам. Помните, что было? Отставки, кадровые перестановки, проверки, уголовные дела… А видео разноса чиновников помните? Увидев его и мемы, героями которого она стала, та самая корова впала бы в депрессию, отказалась давать молоко и укатила бы в санаторий лечить нервы. Но что ей с того разноса — она же корова. А вот работникам фермы было очень, очень обидно. «Не обоср… ая она!», — защищали они корову. И свою ферму.

Ферма эта, кстати, — по соседству с одной из «деревень будущего». Да-да, есть у нас и такие, если вы вдруг не в курсе. Правда, из будущего там… Впрочем, читайте тут, что думают об этом жители.

В апреле задержали за убийство пятерых парней — снова. Ведь 14 лет назад их оправдали! О-о-очень непростая история.

В Бобруйске питбуль искусал 5-летнего ребенка и четверых взрослых. Пса ликвидировал проезжавший мимо мужчина, а хозяина собаки так и не нашли.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

История, которая потрясла всю страну, произошла в Могилеве в мае. Сообщалось, что похищен, а затем найден убитым 22-летний лейтенант милиции, инспектор ГАИ Евгений Потапович. Из-за сообщения, полученного с мобильного телефона Потаповича, милиция «шмонала» цыганский район, и за это позже извинялась тогда еще глава Администрации Президента Наталья Кочанова, потому что представители народности рома пожаловались президенту. Потаповича хоронили как героя. А позже следствие пришло к выводу, что это был суицид. Родители лейтенанта до сих пор в это не верят. Все материалы по теме — тут.

И снова к Бобруйску: местной жительнице не дали больничный на ребенка, потому что муж работает в Польше. У 7-летнего ребенка диагностировали «ветрянку». Разбирались, что к чему.

А вот два громких дела о коррупции: задержали главу Могилевского облпотребсоюза, а также группу врачей, работающих в морге.

И вот еще про деньги, но позитивное: могилевчанин Александр сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей. Через несколько месяцев мы узнали, что мужчина работает на прежнем месте, и спросили, что уже купил и потратил ли выигрыш полностью.

А еще вам, дорогие читатели, явно была интересна речь президента на празднике Купалье в Александрии. «Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — говорил Александр Лукашенко. Признавайтесь, поедете на праздник в 2020 году?


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И снова к коровам. Помните, работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе, просили о помощи? И снова предупреждаем: впечатлительным фотографии лучше не смотреть. Сразу после публикации материала на ферму съехались чиновники разного уровня — на проверку. А руководство комплекса ферму защищало — мол, хорошая она, а вы не специалисты да еще и придираетесь.

Ну и вы наверняка помните, как в деревне Стасевка Бобруйского района три года назад за совращение 14-летней школьницы был задержан 56-летний председатель местного сельсовета Николай Ревенков — его в качестве одного из половых партнеров указала девочка, у которой обнаружили ВИЧ. Сейчас бывший председатель отбывает 15-летний срок в колонии усиленного режима — как и другие фигуранты дела, состоявшие в интимных отношениях со школьницей. А мы съездили узнать, как живет белорусская деревня, где каждый 20-й — ВИЧ-инфицирован. Говорят, все началось с 70-летнего дачника.

Меньше месяца назад в Могилеве выбросили из окна 9-месячного ребенка. В квартире в это время были только пьяные родственники мальчика: мать пошла в магазин, отец был на работе. Вот что мы узнали о семье. А малыш жив, здоров — его спас прохожий.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И пусть следующий год приносит только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С наступающим Новым годом, друзья!

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За эти 365 дней сто-о-олько всего случилось. Давайте вспоминать вместе.
 
Новости дня
Новости общества
 
Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь и первый день 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика