Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые интересные истории и громкие новости года на Могилевщине

Источник материала: Tut.by

А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы — да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать все, что из происходящего в Могилевской области интересовало вас, дорогие читатели TUT.BY, больше всего.



Фото: Юлия Соколовская, TUT.BY

Началось все с города, который оказался самым «тунеядским» в начале 2019 года, — и единственным в списке. Внезапно им по официальной статистике стал Бобруйск. По данным чиновников, здесь почти каждый шестой житель трудоспособного возраста попал в число не занятых в экономике. Так что мы съездили и посмотрели, что к чему. А потом подробно расспросили бобруйчан о работе .

Кстати, еще 20 лет назад в Бобруйске действовало не менее десятка крупных строительных предприятий, а профильных специалистов готовили в нескольких техникумах и училищах. И вот оказалось, что город испытывает дефицит квалифицированных рабочих по возведению и отделке зданий. Пока власти решали , как поднять зарплаты строителям по президентской директиве № 8, бобруйские каменщики, плиточники, маляры и штукатуры продолжали пополнять ряды трудовых мигрантов.

А еще мы ездили в самые бедные регионы Могилевской области — Глуск и Мстиславль. «Так плохо, как сейчас, никогда не было», — рассказывали местные в середине марта.

В Хотимском районе не лучше — отсюда бегут люди. «Зарплата 118 рублей, маленькая, „дык што ж зробiш“». Но и тут есть исключения .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сейчас, когда выпал снег, мы не можем не вспомнить ужасную историю, когда в Могилеве парень съезжал с горки на тюбинге, влетел в фонарный столб и погиб. Это произошло на склоне горы, не предназначенной для катаний, рядом с лестницей с фонтаном, ведущей в парк в Подниколье. И ведь люди потом все равно приходили кататься на этой стихийной горке! После этого на склоне установили запрещающие таблички, высадили кусты. Пожалуйста, берегите себя!

Одним из самых читаемых оказался и случай, когда могилевчанин подал на развод ради «работы в Швейцарии» . Жена опешила и пошла в милицию — и не зря. Потому что «развести» мужчину действительно хотели — но на деньги.

А вот еще одна криминальная история, которая шокировала всех: 16-летнюю девушку нашли убитой в заброшенном доме . Задержали ее бывшего парня, 20-летнего местного жителя. Оказалось, он страшно ревновал и не хотел быть «экс», а еще только-только отбыл срок за уклонение от службы в армии.

Еще мы узнали, что сейчас с детьми женщины, которую 6 лет назад убил и закопал живыми вместе с дочерью отец ребенка. Подробности ужасают: молодую женщину убийца несколько раз ударил отверткой, на голову младенца был надет подгузник.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

А еще мы весь год следили за делом о драке из-за трусов в бобруйском «секонде». Владельца магазина отправили в колонию , потом приговор изменили . И ведь история не заканчивается! На днях стало известно, что теперь в суд пошел бывший обвиняемый Николай Нарожный — он требует от бывшей потерпевшей Алины Нестерович компенсировать ему стоимость трусов, украденных покупательницей в его магазине «Евро-хенд» осенью 2018 года. По факту кражи, зафиксированной камерой видеонаблюдения, был составлен протокол, женщина заплатила штраф в размере двух базовых. Однако трусы не вернула и не оплатила их стоимость. Сумма исковых требований — 15 рублей, но дело не в деньгах.

Помните, как жительница Могилева получила жировку почти на 900 рублей ? Говорит, «чуть не поседела, когда ее увидела». Но все закончилось хорошо.

А вот от истории с «обоср…ми коровами» после приезда президента на Шкловщину до сих пор многим икается — и, конечно, не коровам. Помните, что было? Отставки, кадровые перестановки , проверки, уголовные дела… А видео разноса чиновников помните? Увидев его и мемы, героями которого она стала, та самая корова впала бы в депрессию, отказалась давать молоко и укатила бы в санаторий лечить нервы. Но что ей с того разноса — она же корова. А вот работникам фермы было очень, очень обидно . «Не обоср… ая она!», — защищали они корову. И свою ферму.

Ферма эта, кстати, — по соседству с одной из «деревень будущего». Да-да, есть у нас и такие, если вы вдруг не в курсе. Правда, из будущего там… Впрочем, читайте тут, что думают об этом жители .

В апреле задержали за убийство пятерых парней — снова. Ведь 14 лет назад их оправдали! О-о-очень непростая история .

В Бобруйске питбуль искусал 5-летнего ребенка и четверых взрослых . Пса ликвидировал проезжавший мимо мужчина, а хозяина собаки так и не нашли.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

История, которая потрясла всю страну, произошла в Могилеве в мае. Сообщалось, что похищен, а затем найден убитым 22-летний лейтенант милиции , инспектор ГАИ Евгений Потапович. Из-за сообщения, полученного с мобильного телефона Потаповича, милиция «шмонала» цыганский район, и за это позже извинялась тогда еще глава Администрации Президента Наталья Кочанова, потому что представители народности рома пожаловались президенту . Потаповича хоронили как героя . А позже следствие пришло к выводу, что это был суицид . Родители лейтенанта до сих пор в это не верят. Все материалы по теме — тут .

И снова к Бобруйску: местной жительнице не дали больничный на ребенка, потому что муж работает в Польше. У 7-летнего ребенка диагностировали «ветрянку». Разбирались , что к чему.

А вот два громких дела о коррупции: задержали главу Могилевского облпотребсоюза, а также группу врачей, работающих в морге .

И вот еще про деньги, но позитивное: могилевчанин Александр сорвал джекпот почти в 4 миллиона рублей . Через несколько месяцев мы узнали, что мужчина работает на прежнем месте , и спросили, что уже купил и потратил ли выигрыш полностью.

А еще вам, дорогие читатели, явно была интересна речь президента на празднике Купалье в Александрии. «Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно — это страшно волнительно», — говорил Александр Лукашенко. Признавайтесь, поедете на праздник в 2020 году?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

И снова к коровам. Помните, работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе , просили о помощи? И снова предупреждаем: впечатлительным фотографии лучше не смотреть. Сразу после публикации материала на ферму съехались чиновники разного уровня — на проверку . А руководство комплекса ферму защищало — мол, хорошая она, а вы не специалисты да еще и придираетесь.

Ну и вы наверняка помните, как в деревне Стасевка Бобруйского района три года назад за совращение 14-летней школьницы был задержан 56-летний председатель местного сельсовета Николай Ревенков — его в качестве одного из половых партнеров указала девочка, у которой обнаружили ВИЧ. Сейчас бывший председатель отбывает 15-летний срок в колонии усиленного режима — как и другие фигуранты дела, состоявшие в интимных отношениях со школьницей. А мы съездили узнать, как живет белорусская деревня, где каждый 20-й — ВИЧ-инфицирован. Говорят, все началось с 70-летнего дачника.

Меньше месяца назад в Могилеве выбросили из окна 9-месячного ребенка . В квартире в это время были только пьяные родственники мальчика: мать пошла в магазин, отец был на работе. Вот что мы узнали о семье . А малыш жив, здоров — его спас прохожий.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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