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Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые важные новости года на Брестчине
31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В 2019 году Брест отпраздновал тысячелетие, наше футбольное «Динамо» прекратило многолетнюю гегемонию БАТЭ, а аккумуляторщики — не прекратили протесты. Это — если кратко. Любителям порефлексировать же вот наша расширенная версия событий уходяшего года.
Тысячелетие Бреста
В год тысячелетия Брест задарили подарками. Сделали городской сад, открыли самую большую в области школу, Театр кукол, Кобринский мост и завершили вторую очередь Западного обхода, который упростил путь брестчан из микрорайонов в центр. 1000-летний юбилей отпраздновали с размахом, президентом и Инной Афанасьевой. Мы тоже не остались в стороне —
«Динамо» — чемпион (а «Рух» — не чемпион, но тоже красава
Уходящий год запомнится и победой брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси. 13-летняя гегемония БАТЭ прекратилась. Король умер, да здравствует новый король! Про босса брестчан и его команду, которая подарила городу заветный трофей, можно почитать
А еще в 2019 году порадовал брестский футбольный клуб «Рух», который пробился через стыковые матчи в Высшую лигу. Поэтому в новом году впервые в истории белорусского футбола в элите чемпионата Беларуси сыграют аж два наших клуба — «Динамо Брест» и «Рух».
Настя и Ольга
«По спорту» в 2019 году традиционно отметились 16-летняя пловчиха
Брест и аккумуляторный завод
В 2019-м Брест и страна продолжали следить за противостоянием вокруг аккумуляторного завода. Второй сезон эпической аккумуляторной саги преподнес несколько ключевых сюжетных твистов: руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского задержали по подозрению в коррупции, завод так и не ввели в эксплуатацию, а облисполком обратился в суд с требованием к «АйПауэр» добровольно
Первый смертный приговор в области за 10 лет
В этом году в Брестской области вынесли
Пусть следующий год приносит всем только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе.
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