Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые важные новости года на Брестчине

Источник материала: Tut.by

В 2019 году Брест отпраздновал тысячелетие, наше футбольное «Динамо» прекратило многолетнюю гегемонию БАТЭ, а аккумуляторщики — не прекратили протесты. Это — если кратко. Любителям порефлексировать же вот наша расширенная версия событий уходяшего года.





Тысячелетие Бреста

В год тысячелетия Брест задарили подарками. Сделали городской сад, открыли самую большую в области школу, Театр кукол, Кобринский мост и завершили вторую очередь Западного обхода, который упростил путь брестчан из микрорайонов в центр. 1000-летний юбилей отпраздновали с размахом, президентом и Инной Афанасьевой. Мы тоже не остались в стороне — подарили городу много букв (не благодарите).

«Динамо» — чемпион (а «Рух» — не чемпион, но тоже красава



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уходящий год запомнится и победой брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси. 13-летняя гегемония БАТЭ прекратилась. Король умер, да здравствует новый король! Про босса брестчан и его команду, которая подарила городу заветный трофей, можно почитать здесь . После того, как фанфары замолкли, клуб объявил о расставании с тренером динамовцев Марцелом Личкой. Кто возглавит команду брестчан в новом году — скоро узнаем. Надеемся на Юргена Клоппа или Пепа Гвардиолу.

А еще в 2019 году порадовал брестский футбольный клуб «Рух», который пробился через стыковые матчи в Высшую лигу. Поэтому в новом году впервые в истории белорусского футбола в элите чемпионата Беларуси сыграют аж два наших клуба — «Динамо Брест» и «Рух».

Настя и Ольга





«По спорту» в 2019 году традиционно отметились 16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай и ее тренер Ольга Ясенович . В уходящем году юная спортсменка продолжила завоевывать награды и бить рекорды. Под занавес сезона она привезла золото на 100 метров баттерфляем с чемпионата Европы в Глазго, а на турнире в Лас-Вегасе обновила рекорд Беларуси на этой дистанции. В 2020 году будем держать кулачки за наш звездный дуэт на летней Олимпиаде в Токио.

Брест и аккумуляторный завод





В 2019-м Брест и страна продолжали следить за противостоянием вокруг аккумуляторного завода. Второй сезон эпической аккумуляторной саги преподнес несколько ключевых сюжетных твистов: руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского задержали по подозрению в коррупции, завод так и не ввели в эксплуатацию, а облисполком обратился в суд с требованием к «АйПауэр» добровольно вернуть бюджетные деньги , затраченные на воплощение проекта. Сериал ушел на перерыв под классический клифхенгер — из-под стражи выпустили Лемешевского . Что будет дальше с уголовным делом и аккумуляторным заводом — никто не знает (а тот, кто знает, молчит — не хочет спойлерить, наверное). Поэтому ждем третьего сезона, который стартует в январе 2020 года, и вспоминаем краткое содержание предыдущих серий .

Первый смертный приговор в области за 10 лет



Осужденные за убийство 8-месячной девочки в Лунинце

В этом году в Брестской области вынесли первый смертный приговор за последние 10 лет . Такое наказание получил 48-летний мужчина, которого признали виновным в групповом убийстве заведомо малолетней девочки с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Его сообщнице — матери ребенка — назначили максимум для женщин в Беларуси — 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

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