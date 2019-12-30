ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вот то, что вас интересовало в 2019-м. Самые важные новости года на Брестчине

31.12.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 2019 году Брест отпраздновал тысячелетие, наше футбольное «Динамо» прекратило многолетнюю гегемонию БАТЭ, а аккумуляторщики — не прекратили протесты. Это — если кратко. Любителям порефлексировать же вот наша расширенная версия событий уходяшего года.


Тысячелетие Бреста

В год тысячелетия Брест задарили подарками. Сделали городской сад, открыли самую большую в области школу, Театр кукол, Кобринский мост и завершили вторую очередь Западного обхода, который упростил путь брестчан из микрорайонов в центр. 1000-летний юбилей отпраздновали с размахом, президентом и Инной Афанасьевой. Мы тоже не остались в стороне — подарили городу много букв (не благодарите).

«Динамо» — чемпион (а «Рух» — не чемпион, но тоже красава


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уходящий год запомнится и победой брестского «Динамо» в чемпионате Беларуси. 13-летняя гегемония БАТЭ прекратилась. Король умер, да здравствует новый король! Про босса брестчан и его команду, которая подарила городу заветный трофей, можно почитать здесь. После того, как фанфары замолкли, клуб объявил о расставании с тренером динамовцев Марцелом Личкой. Кто возглавит команду брестчан в новом году — скоро узнаем. Надеемся на Юргена Клоппа или Пепа Гвардиолу.

А еще в 2019 году порадовал брестский футбольный клуб «Рух», который пробился через стыковые матчи в Высшую лигу. Поэтому в новом году впервые в истории белорусского футбола в элите чемпионата Беларуси сыграют аж два наших клуба — «Динамо Брест» и «Рух».

Настя и Ольга


«По спорту» в 2019 году традиционно отметились 16-летняя пловчиха Анастасия Шкурдай и ее тренер Ольга Ясенович. В уходящем году юная спортсменка продолжила завоевывать награды и бить рекорды. Под занавес сезона она привезла золото на 100 метров баттерфляем с чемпионата Европы в Глазго, а на турнире в Лас-Вегасе обновила рекорд Беларуси на этой дистанции. В 2020 году будем держать кулачки за наш звездный дуэт на летней Олимпиаде в Токио.

Брест и аккумуляторный завод


В 2019-м Брест и страна продолжали следить за противостоянием вокруг аккумуляторного завода. Второй сезон эпической аккумуляторной саги преподнес несколько ключевых сюжетных твистов: руководителя ООО «ПАК-управление» Виктора Лемешевского задержали по подозрению в коррупции, завод так и не ввели в эксплуатацию, а облисполком обратился в суд с требованием к «АйПауэр» добровольно вернуть бюджетные деньги, затраченные на воплощение проекта. Сериал ушел на перерыв под классический клифхенгер — из-под стражи выпустили Лемешевского. Что будет дальше с уголовным делом и аккумуляторным заводом — никто не знает (а тот, кто знает, молчит — не хочет спойлерить, наверное). Поэтому ждем третьего сезона, который стартует в январе 2020 года, и вспоминаем краткое содержание предыдущих серий.

Первый смертный приговор в области за 10 лет


Осужденные за убийство 8-месячной девочки в Лунинце

В этом году в Брестской области вынесли первый смертный приговор за последние 10 лет. Такое наказание получил 48-летний мужчина, которого признали виновным в групповом убийстве заведомо малолетней девочки с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Его сообщнице — матери ребенка — назначили максимум для женщин в Беларуси — 25 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пусть следующий год приносит всем только хорошие новости, а вы делитесь ими с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С наступающим Новым годом, друзья!

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вы обычно подводите итоги года 31 декабря? Мы - да. Потому что за эти 365 дней сто-о-олько всего случается! Давайте вместе вспоминать самое важное, что происходило в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Какая погода нас ждет в новогоднюю ночь и первый день 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика