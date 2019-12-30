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Салатик заказывали? Отличный рецепт для праздничного стола

31.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Символ 2020 года по китайскому календарю – белая Металлическая Крыса. По традиции, чтобы будущий год был удачным, нужно ее за-добрить. На новогоднем столе в 2020 году обязательно должны быть блюда, украшенные мышками. Предлагаем вам попробовать один из рецептов.Салат, оформленный в виде головки сыра, сверху на которой расположились белые мышки. Начинку салата можно менять на свой вкус, главное в этом блюде – декор. Чтобы салат был с разрезом, в блюдо перед формированием слоев вставляем треугольник из картона.

Салатик заказывали? Отличный рецепт для праздничного стола

 
 
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Символ 2020 года по китайскому календарю – белая Металлическая Крыса. По традиции, чтобы будущий год был удачным, нужно ее за-добрить.
 
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