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В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери

31.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери

Глава района Николай Розум с наилучшими пожеланиями эти высокие государственные награды вручил Наталье Ётко из Вороново и Наталье Букейко из Заболоти. У обеих счастливых мам пятеро детей.


В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери
В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери
В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери

Наталья Ётка — домохозяйка. Домашние хлопоты ей только в радость. Старшие детки, которые выпорхнули из родительского гнезда, всегда спешат к дорогому человеку.

Наталья Букейко трудится санитаркой в Заболотской больнице сестринского ухода. После тяжелого рабочего дня ее согревают и придают сил улыбки детей.

 
 
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Глава района Николай Розум с наилучшими пожеланиями эти высокие государственные награды вручил Наталье Ётко из Вороново и Наталье Букейко из Заболоти. У обеих...
 
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