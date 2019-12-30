|
В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери
31.12.2019 — Новости Общества | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Глава района Николай Розум с наилучшими пожеланиями эти высокие государственные награды вручил Наталье Ётко из Вороново и Наталье Букейко из Заболоти. У обеих счастливых мам пятеро детей.
Наталья Ётка — домохозяйка. Домашние хлопоты ей только в радость. Старшие детки, которые выпорхнули из родительского гнезда, всегда спешат к дорогому человеку.
Наталья Букейко трудится санитаркой в Заболотской больнице сестринского ухода. После тяжелого рабочего дня ее согревают и придают сил улыбки детей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава района Николай Розум с наилучшими пожеланиями эти высокие государственные награды вручил Наталье Ётко из Вороново и Наталье Букейко из Заболоти. У обеих...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)