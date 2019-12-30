В Вороновском районе накануне Нового года вручили ордена Матери

Источник материала: Вороновская газета





Глава района Николай Розум с наилучшими пожеланиями эти высокие государственные награды вручил Наталье Ётко из Вороново и Наталье Букейко из Заболоти. У обеих счастливых мам пятеро детей.















Наталья Ётка — домохозяйка. Домашние хлопоты ей только в радость. Старшие детки, которые выпорхнули из родительского гнезда, всегда спешат к дорогому человеку.

Наталья Букейко трудится санитаркой в Заболотской больнице сестринского ухода. После тяжелого рабочего дня ее согревают и придают сил улыбки детей.