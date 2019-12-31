Восточный гороскоп-2020. Всё о здоровье, карьере и любви на ближайшие 366 дней

Источник материала: Полымя

Крыса – первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень честным – она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в очереди. Стихия 2020 года – металл, а цвет соответствия – белый. Такой Крысе присущи борьба за справедливость, твердый характер. Расположить к себе этот знак будет непросто, поэтому каждый из нас должен приложить максимум сил.



