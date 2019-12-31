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Восточный гороскоп-2020. Всё о здоровье, карьере и любви на ближайшие 366 дней

01.01.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Крыса – первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень честным – она забралась на спину Быка и тем самым потеснила все остальные знаки в очереди. Стихия 2020 года – металл, а цвет соответствия – белый. Такой Крысе присущи борьба за справедливость, твердый характер. Расположить к себе этот знак будет непросто, поэтому каждый из нас должен приложить максимум сил.

Восточный гороскоп-2020. Всё о здоровье, карьере и любви на ближайшие 366 дней

Выхаванцы Дашкольнага цэнтра развіцця дзіцяці г.п. Карэлічы Анжаліка і Дамініка Каральковы, Крысціна і Аліна Зайко і Аляксей Шадрын у чаканні навагодняга цуда / Фота Марыны КАЗЛОВІЧ

 
 
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Крыса – первый знак в восточном календаре. Считается, что ее появление было не очень честным – она забралась на спину
 
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