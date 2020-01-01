С портретами Ленина и Сталина и без. Как выглядел Новый год в 50-х
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
В 2019-м минчане перед Новым годом ходили по распродажам, пили глинтвейн на ярмарках, отдыхали на корпоративах, искали, чем занять детей на каникулах, а в ночь с 31 декабря на 1 января выкладывали фото в Instagram. А как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Посмотрите черно-белые снимки из закромов архива в Дзержинске. Праздничная торговля: елочный базар и подарки от «Коммунарки»
Фасовка детских новогодних подарков на минской кондитерской фабрике «Коммунарка», 1957 год.
Коллекционер В. Андронов. Все снимки хранятся в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов У новогодней елки в ЦУМе, 28 декабря 1955 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко Новогодний базар в Минске, 1949 год Утренники с портретами Ленина и Сталина и без
Новогодний праздник в детском саду № 50, 1953 год Детсадовцы Минска на утреннике в студии Белорусского телевидения, 1957 год. Фототека Белтелерадиокомании, В. Антонов Новогодняя елка во Дворце культуры Белсовпрофа, январь 1959 года. Фототека БелОКС, С. Чирешкин Ребята из кружка юных умельцев Минского дворца пионеров делают маски для новогоднего маскарада в «мастерской Деда Мороза», декабрь 1955 года. Фотохроника БелТА, Г. Бегун Минские школьники на празднике во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко Четвероклассники минской средней школы № 50 у новогодней елки, январь 1957 года. Редакция газеты «Знамя юности», И. Стец Ученики восьмых и девятых классов минской средней школы № 21, январь 1957 года. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко Минские школьники на празднике во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко Почти корпоратив. Бал-маскарад
Новогодний бал-маскарад в Белорусском политехническом институте имени Сталина, 1956 год. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко Посланцы Ганы, студенты строительного факультета БПИ на новогоднем концерте в институте, декабрь 1965 года. Фототека БелОКС, В. Козлов Новогодний бал в Минском Дворце профсоюзов, 3 января 1958 года. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко Снежные города на Тракторном и елка у Дома правительства
Дети рабочих и служащих МТЗ во время каникул катаются на ледяной горке, 5 января 1957 года.
Фотохроника БелТА, А. Горельчик Фигуры из снега по сюжету басни Крылова «Квартет». Их вылепили дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик Дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик
Новогодняя елка на площади Ленина, январь 1951 года
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Вот отличные фото из архива.
18-летний парень, напавший на милиционеров в Верхнедвинске, опубликовал свой манифест
16:56,
Tut.by
С 1 января заработала новая база о долгах населения. Почему об этом важно знать каждому
16:41,
Tut.by
Непраздничное. Сироту из Ганцевичского района от безденежья спасают донорские выплаты за сдачу крови
09:12,
Партизан
Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в стране
15:47,
Tut.by
Два украинских телеканала сдвинули новогоднее поздравление Зеленского из-за Порошенко
18:12,
Tut.by
«Ко мне никто не приходит на день рождения». Родившиеся на Новый год - о том, как совместить праздники
15:12,
Tut.by
Жировка-2020. По каким тарифам будем платить за жилищно-коммунальные услуги
15:16,
Tut.by
Новогоднее обращение президентов - 2020: необычный формат, привычные пожелания и отказ от выступления
17:45,
Tut.by
Прививка от коррупции. В Беларуси появится «Госфармнадзор» и упрощенная система регистрации лекарств
18:54,
Tut.by
Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске
09:53,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Интеллектуал, одиночка, проблемный ребенок. Что известно о парне, который напал на РОВД в Верхнедвинске
09:53,
Tut.by
Не изменит ситуацию, но принесет радость. История немца, который отправил в Полоцк два миллиона шоколадок
09:00,
Tut.by
З Новым годам, паважаныя чытачы!
09:36,
Радзiма
В Минске задержали подозреваемого в краже из храма
21:32,
Tut.by
Что ждет белорусов в 2020 году. Топ-10 событий
07:30,
Tut.by
Что изменится в жизни белорусов с 1 января
14:37,
БДГ
Спасенные, спасатели и просто отличные люди. Маленькие герои Могилевщины, которые удивили нас в 2019-м
00:00,
Tut.by
Все новости
18-летний парень, напавший на милиционеров в Верхнедвинске, опубликовал свой манифест 01.01.2020,
Tut.by
С 1 января заработала новая база о долгах населения. Почему об этом важно знать каждому 01.01.2020,
Tut.by
Как в Беларуси отмечали Новый год. Фото и видео из соцсетей 01.01.2020,
Tut.by
Сколько детей родилось в новогоднюю ночь в стране 01.01.2020,
Tut.by
Первый в 2020 году ребенок в Минске (и, скорее всего, в стране) родился спустя 10 минут после полуночи 01.01.2020,
Tut.by
Нападение на милиционеров, смертельные ДТП, травмы из-за пиротехники. МВД - о ЧП в новогоднюю ночь 01.01.2020,
Tut.by
«Ко мне никто не приходит на день рождения». Родившиеся на Новый год - о том, как совместить праздники 01.01.2020,
Tut.by