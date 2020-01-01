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С портретами Ленина и Сталина и без. Как выглядел Новый год в 50-х

02.01.2020 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2019-м минчане перед Новым годом ходили по распродажам, пили глинтвейн на ярмарках, отдыхали на корпоративах, искали, чем занять детей на каникулах, а в ночь с 31 декабря на 1 января выкладывали фото в Instagram. А как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Посмотрите черно-белые снимки из закромов архива в Дзержинске.

Праздничная торговля: елочный базар и подарки от «Коммунарки»


Фасовка детских новогодних подарков на минской кондитерской фабрике «Коммунарка», 1957 год.
Коллекционер В. Андронов. Все снимки хранятся в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов

У новогодней елки в ЦУМе, 28 декабря 1955 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко

Новогодний базар в Минске, 1949 год

Утренники с портретами Ленина и Сталина и без


Новогодний праздник в детском саду № 50, 1953 год

Детсадовцы Минска на утреннике в студии Белорусского телевидения, 1957 год. Фототека Белтелерадиокомании, В. Антонов

Новогодняя елка во Дворце культуры Белсовпрофа, январь 1959 года. Фототека БелОКС, С. Чирешкин

Ребята из кружка юных умельцев Минского дворца пионеров делают маски для новогоднего маскарада в «мастерской Деда Мороза», декабрь 1955 года. Фотохроника БелТА, Г. Бегун

Минские школьники на празднике во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко

Четвероклассники минской средней школы № 50 у новогодней елки, январь 1957 года. Редакция газеты «Знамя юности», И. Стец

Ученики восьмых и девятых классов минской средней школы № 21, январь 1957 года. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко

Минские школьники на празднике во Дворце пионеров, 30 декабря 1958 года. Фотохроника БелТА, В. Лупейко

Почти корпоратив. Бал-маскарад


Новогодний бал-маскарад в Белорусском политехническом институте имени Сталина, 1956 год. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко

Посланцы Ганы, студенты строительного факультета БПИ на новогоднем концерте в институте, декабрь 1965 года. Фототека БелОКС, В. Козлов

Новогодний бал в Минском Дворце профсоюзов, 3 января 1958 года. Редакция газеты «Мінская праўда», В. Марционко

Снежные города на Тракторном и елка у Дома правительства


Дети рабочих и служащих МТЗ во время каникул катаются на ледяной горке, 5 января 1957 года.
Фотохроника БелТА, А. Горельчик

Фигуры из снега по сюжету басни Крылова «Квартет». Их вылепили дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик

Дети у новогодней елки в рабочем поселке МТЗ, 27 декабря 1957 года. Фотохроника БелТА, А. Горельчик

Новогодняя елка на площади Ленина, январь 1951 года

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Теги: Минск
 
 
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Как выглядели новогодние праздники в городе в 1950-х? Чем занимались дети во дворах, когда сугробы лежали всю зиму? Вот отличные фото из архива.
 
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