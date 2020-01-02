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Какая погода будет в Витебске перед Рождеством и в сам праздник

03.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе на термометре еще будет плюс, но к Рождеству немного подморозит, сообщает Белгидромет.


Вечерний праздничный Витебск. Фото: Сергей Серебро

В пятницу, 3 января, днем до +3 °С. Без осадков и солнечно.

В субботу, 4 января, небольшой мокрый снег. Ночью порывистый ветер и до 2 градусов мороза. Днем потеплеет до +3 °С.

В воскресенье, 5 января, снег, возможна метель. Температура воздуха днем 0…−2°С.

В понедельник, 6 января, без осадков, облачно. Ночью до −4°С, днем — до −3°С.

Во вторник, 7 января, в Рождество, небольшой мороз — до минус 5 градусов. Ночью возможна метель, днем без осадков и пасмурно.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На этой неделе на термометре еще будет плюс, но в начале следующей, к Рождеству, немного подморозит.
 
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