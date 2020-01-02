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В витебском Билево скоро закроют «Корону». Что будет вместо нее?
03.01.2020 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В микрорайоне Билево в январе закроют супермаркет «Корона». На его месте появится магазин другой торговой сети. Предположительно, это будет «Копеечка»,
В отделе маркетинга компании сообщили, что магазин планируют закрыть в январе. Но последний день работы «Короны» пока неизвестен.
Продавцы супермаркета говорят, что на месте «Короны» на Московском проспекте 109−1 появится «Копеечка». Но официально эту информацию подтвердить не удалось.
«Корона» в Билево
К слову, недалеко от «Короны» в Билево
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В микрорайоне Билево в январе закроют супермаркет «Корона». На его месте появится магазин другой торговой сети.
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