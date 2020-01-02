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В витебском Билево скоро закроют «Корону». Что будет вместо нее?

03.01.2020 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Билево в январе закроют супермаркет «Корона». На его месте появится магазин другой торговой сети. Предположительно, это будет «Копеечка», сообщает портал vitebsk.biz.

В отделе маркетинга компании сообщили, что магазин планируют закрыть в январе. Но последний день работы «Короны» пока неизвестен.

Продавцы супермаркета говорят, что на месте «Короны» на Московском проспекте 109−1 появится «Копеечка». Но официально эту информацию подтвердить не удалось.

«Корона» в Билево открылась в апреле 2016 года. Сейчас в областном центре работают четыре объекта этой сети.

К слову, недалеко от «Короны» в Билево обещают открыть супермаркет «Виталюр».

 
 
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В микрорайоне Билево в январе закроют супермаркет «Корона». На его месте появится магазин другой торговой сети.
 
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