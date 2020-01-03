Поздравление работников социальной защиты района с профессиональным праздником

Источник материала: Кировец





Уважаемые работники социальной защиты района!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваш труд в реалиях современной жизни очень важен и нужен. Благородная миссия, которую вы выполняете день за днем в течение многих лет, подчас забывая о собственных проблемах и заботах, заслуживает самого глубокого уважения. Социальный работник – это не просто профессия, это призвание, достойное людей неравнодушных, людей с открытой душой и добрым сердцем.

Вы окружаете вниманием самые незащищенные категории граждан. Среди них одинокие старики, инвалиды, малообеспеченные семьи, дети­сироты, все те, кто особенно нуждается в социальной защите и поддержке государства.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за душевную чуткость и внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту, умение успокоить и найти нужные слова.

Пусть никогда не иссякнет доброта в ваших сердцах, а любовь и забота, которые вы несете людям, вернется сторицей! Крепкого вам здоровья, неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого счастья!

Районный исполнительный комитет. Районный Совет депутатов.