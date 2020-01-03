Инспекция госпожнадзора Пинского ГРОЧС проводит контрольные проверки предприятий и организаций Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с решением о проведении мониторинга №190 от 11.12.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг общежитий коммунального производственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтное эксплуатационное предприятие г. Пинска» (юридический адрес: Брестская область, г. Пинск, ул. Интернациональная, 59). В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 86 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется несколькими организациями, в том числе и созданной при предприятии. В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору коммунального производственного унитарного предприятия «Жилищное ремонтное эксплуатационное предприятие г. Пинска».

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Высокое, ул. Садовая, 1. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 9 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Высоковская средняя школа имени Днепровской флотилии» Пинского района.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Городищенская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, п. Городище, ул. Советская, 10. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 5 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Городищенская средняя школа» Пинского района.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Парохонская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, аг. Парохонск, ул. Ленина, 5. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 8 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Парохонская средняя школа» Пинского района.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Пинковичская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Пинковичи, ул. Звёздная, 12. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 16 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Пинковичская средняя школа» Пинского района.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №187 от 25.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Сошненская средняя школа» Пинского района по адресу: Пинский район, д. Сошно, ул.Полесская, 7. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено следующее:

автоматическая пожарная сигнализация отсутствует и не требуется, системой оповещения является школьный звонок.

По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Сошненская средняя школа» Пинского района.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №182 от 21.11.2019 года старшим инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем был проведен мониторинг государственного учреждения образования «Средняя школа № 2 г. Пинска» по адресу: г. Пинск, ул. Калиновая, 4. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, было предложено 9 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Средняя школа №2 г. Пинска».

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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В соответствии с решением о проведении мониторинга №182 от 21.11.2019 года инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС Янковичем Сергеем Викторовичем проведен мониторинг государственного учреждения образования «Средняя школа № 7 г. Пинска» по адресу: г. Пинск, ул. Первомайская, 151. В ходе проведения мониторинга для устранения нарушений требований «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7, было предложено 9 мероприятий. Деятельность по обеспечению пожарной безопасности, в части технического обслуживания систем пожарной автоматики осуществляется ООО «ЮрЛайнПлюс». В ходе визуального осмотра системы и установок пожарной автоматики грубых нарушений со стороны лицензиата не выявлено. По результату мониторинга вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений директору государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г. Пинска».

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №178 от 21.11.2019 года, проведен мониторинг зданий и сооружений УП «Пинская межрайонная торговая база», юридический адрес предприятия: г. Пинск, ул. Базовая, д. 16. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», директору УП «Пинская межрайонная торговая база» вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в зданиях и сооружениях УП «Пинская межрайонная торговая база» обслуживающей организации ТУП «Брестский кооптранс». Нарушений не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №176 от 21.11.2019 года, проведен мониторинг магазинов «5 Элемент», расположенных по адресам: Брестская область, г. Пинск, ул. Карла Маркса, 29А и г. Пинск, пл. Ленина, 8, УНП 191769805 (ООО «МиксРитэйл). В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в адрес директора ООО «МиксРитэйл» направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в магазине «5 Элемент» г. Пинск, ул. Карла Маркса, 29А обслуживающей организации ОДО «Бранстройпроект» и в магазине «5 Элемент» г. Пинск, пл. Ленина, 8 обслуживающей организации ОАО «Завод Спецавтоматика». Нарушений не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец

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Инспектором ИНиП Пинского ГРОЧС старшим лейтенантом внутренней службы Брашевцом Александром Валерьевичем, на основании решения №196 от 11.12.2019 года, проведен мониторинг магазина «Полымя» ОАО «Белкнига», расположенного по адресу: Брестская область, г. Пинск, пл. Ленина, 4А, УНП 100026606. В ходе проведения мониторинга выявлен ряд нарушений требований законодательства о пожарной безопасности. По результату мониторинга и в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения мониторинга, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», в адрес гинерального директора ОАО «Белкнига» направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. Также проведен мониторинг соблюдения законодательства о пожарной безопасности при осуществлении деятельности по обеспечению пожарной безопасности в части технического обслуживания систем пожарной автоматики и противодымной защиты в магазине «Полымя» г. Пинск, пл. Ленина, 4А, обслуживающей организации ООО «ПинскПожторг». Нарушений не выявлено.

Инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС А.В. Брашевец