С деньгами работают профессионалы

Источник материала: Чырвоны прамень

Первыми после Нового года празднуют свой профессиональный праздник — День банковских и финансовых работников — и сотрудники центра банковских услуг №211 г. Новолукомля региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк». По словам начальника А. М. Ткачёнок, коллектив небольшой (всего 5 человек), но сплочённый и дружный.





— Высококвалифицированные специалисты с опытом работы — вот лучшая характеристика для наших сотрудников, — подчеркнула начальник центра банковских услуг №211 г. Новолукомля Анна Михайловна Ткачёнок. — Главные наши установки — ценить каждого.

Идти в ногу со временем — девиз коллектива ЦБУ. Ведь, как известно, кадры решают всё, а здесь к тому же работают представительницы прекрасной половины, влюблённые в своё дело. Благодаря их профессионализму и знаниям центр работает стабильно.

Под началом Анны Михайловны трудятся главный специалист по работе с малым и средним бизнесом Наталья Чабурдо, начальник сектора розничных продаж Людмила Миронова, специалисты по обслуживанию частных клиентов Людмила Хилимон и Вероника Дозорова.

В обязанности коллектива центра входит расчётно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, кредитная поддержка, валютно-обменные операции, размещение денежных средств во вклады, реализация новых продуктов, проектов и многое другое.

Как говорит Анна Михайловна, работы хватает, но в коллективе трудятся грамотные, ответственные и опытные специалисты, готовые прийти в нужную минуту на помощь друг другу, поддержать. Всегда корректны и внимательны, ведь им приходится иметь дело с финансами и финансовыми документами.

В банке нет такого участка, где работать было бы легко и просто. Ведь система в целом — это деньги, ценности и, в первую очередь, люди. Поэтому банковские сотрудники должны обладать такими качествами, как энергичность, целеустремлённость, коммуникабельность, скрупулезность и ответственность.

ОАО «Белагропромбанк» ценит своих клиентов, стремится максимально учесть интересы каждого. Именно поэтому своих вкладчиков они растят с самого детства, специально для этого разработана сберегательная программа. Также регулярно сотрудники банка проводят уроки финансовой грамотности, где знакомят своих будущих клиентов с новыми видами продуктов.

Банк окружил вниманием и старшее поколение. Для людей, находящихся на заслуженном отдыхе, он предлагает пакет услуг «Забота». Кстати такое предложение нашло отклик у многих жителей района.

Коллектив центра банковских услуг в ушедшем году участвовал в благотворительных акциях (например, оказал спонсорскую помощь дому семейного типа г. Чашники), различных культурно-массовых мероприятиях.

Наталья СТУКАЛОВА.