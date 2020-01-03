Родилась в первую секунду 1 января. Министр Караник навестил в роддоме первую белоруску 2020-го

Источник материала: Tut.by

Первый ребенок в Беларуси в 2020 году родился в Витебске. Произошло это буквально в первые секунды нового года — в 00.00.01 в областном клиническом роддоме. Только-только мы с вами успели послушать речь президента и начали чокаться фужерами, как под бой часов, звон бокалов, фейерверки и новогодние улыбки и поздравления по всей стране в Витебске родился новый человечек. У малышки уже есть имя — Марьяна. А фамилия ее, вы не поверите, Мороз! 4 января Анастасию, маму самой «новогодней» девочки в стране, в роддоме поздравил министр здравоохранения Владимир Караник.



Владимир Караник поздравляет Анастасию Мороз

Вес Марьяны — 2 кг 850 г, рост 49 см. Девочка — первенец в семье Юрия и Анастасии Мороз.

Папа Юрий на родах не присутствовал, но очень быстро, уже в три минуты первого, узнал про «новогоднюю» дочку.



Марьяна Мороз



На бирке указаны вес и рост, пол новорожденной, дата рождения и имя ее матери

Министр здравоохранения Владимир Караник на встрече с витебскими роженицами рассказал, что в Минздраве есть давняя традиция — его глава всегда поздравляет маму, у которой родился первый малыш в наступившем году:

— И неважно, где находится мама. Мы бы приехали ее поздравить даже в самый удаленный уголок страны.

Владимир Караник считает, что если в новогоднюю ночь в стране рождаются дети, то у нее есть будущее. А медики трудятся несмотря на праздники:

— Люди продолжают рожать детей и строить планы. Это самое замечательное! А наша задача — обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь в любой точке страны.

Папа малышки Марьяны не смог прийти на встречу с министром: он заболел.





А 25-летнюю маму Анастасию переполняют эмоции, хоть после родов и прошло уже три дня:

— Это было неожиданно: дочь должна была немножко попозже родиться, в первой половине января. 31 декабря я вообще хотела отпроситься из роддома домой, встретить Новый год с мужем. Но дочь решила преподнести нам такой большой подарок — подарила самое настоящее новогоднее чудо.

— На первом останавливаться ни в коем случае нельзя. Желаем здоровья и счастья вашей дочурке. И ждем здесь еще раз, — сказал Анастасии министр здравоохранения.

Молодая женщина рассмеялась: говорит, с мужем и не планировали «на одной останавливаться».

Министр вручил Анастасии Мороз, а также еще двум мамочкам, у которых в новогоднюю ночь родились дочки, подарки — от своего ведомства и общественного проекта MamaPro. Напомним, в коробках MamaPro более 15 предметов, скидочные карты, а также письма от «звездных» мам. Среди предметов лактационные вкладыши, подгузники, гигиенические пеленки, жидкое мыло, влажные салфетки, фартук. А еще — кабачковое и яблочное пюре, а также пюре из цветной капусты.

Первой белоруске 2020-го Марьяне Мороз Владимир Караник вручил также детский стульчик для кормления.



Еще две мамы, у которых родились «новогодние» дочки — Ольга Краснова (слева) и Маргарита Мацкевич







Маленькая Вика — третий ребенок в семье Мацкевичей. У нее есть два брата — 11 и 4 лет

Радуются «новогодним» детям и сотрудники роддома:

— Очень приятно, что первый ребенок в стране в 2020-м родился именно в Витебске, в нашем роддоме. И причем прямо в первые секунды нового года! Считаем это добрым знаком.



Анастасия Мороз и главврач областного роддома Елена Леонович





Всего в Беларуси в новогоднюю ночь родился 41 ребенок. А в первые сутки 2020 года в республике стало больше на 145 жителей.

В Минске первым Минске родился спустя 10 минут после полуночи">родился мальчик в 00.10 в городском клиническом роддоме № 2. Всего в новогоднюю ночь в столице родилось 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки.

В Витебской области, кроме маленькой Марьяны, в праздничную ночь появились на свет еще 20 детей.

В Волковысской центральной районной больнице (Гродненская область) в 00.01 родилась девочка весом 3390 г и ростом 51 см.

В Гомельской области первый новогодний младенец — девочка. Она родилась в 00.15 в городском роддоме Житковичей. У ее мамы это шестой ребенок.

В Минской области первым гражданином области стал мальчик весом 3640 г и ростом 52 см. Он родился в Жодино.

Первой на Могилевщине в больнице скорой медицинской помощи областного центра родилась девочка.

В Брестском областном роддоме в 2.15 родилась малышка весом 3970 г и ростом 53 см.

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