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«Белавиа» запускает рейс в Вену - билеты в одну сторону от 174 евро

04.01.2020 16:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С марта авиакомпания «Белавиа» будет летать в Вену, сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начиная с 29 марта 2020 года, в летнем расписании авиакомпании будут рейсы в Венский международный аэропорт. Самолеты будут вылетать из Минска ежедневно в 8.50. Обратный вылет планируется в 10.45, а прибытие в белорусскую столицу в 13.40.

Стоимость билета в одну сторону от 174 евро, туда-обратно — 234 евро (тариф «Light»). Время в пути: 1 час 55 мин.

 
Теги: Минск
 
 
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С марта авиакомпания «Белавиа» будет летать в Вену, сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.
 
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