Не трогать Ленина, не красить бордюры. Что предлагают сделать с Белыничами ко Дню письменности

Источник материала: Tut.by

В 2020 году в Белыничах пройдет День белорусской письменности. И в интернете появилась петиция , в которой в восьми пунктах расписано, как подготовить город к празднику и вообще сделать его лучше. Предложения после сбора подписей авторы петиции собираются направить в райисполком.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вот что предлагают авторы петиции.

Во-первых, создать в городе нормальную велодорожку. Авторы петиции ссылаются на размещенное на сайте райисполкома общественное обсуждение концепции реконструкции главной улицы — Советской, — где велодорожку предлагают сделать за счет тротуаров. И утверждают, что логичнее сузить проезжую часть, которая сейчас 4-полосная. Во-первых, велосипедистов в городе много и все они ездят как раз по крайним полосам. Во-вторых, машин в Белыничах мало, и такое решение никому не помешает, зато потребует меньше затрат и поспособствует развитию велодвижения.

Во-вторых, уточнить размещение старых главных доминант тогда еще местечка Белыничи — Кармелитского костела и церкви во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Провести раскопки фундаментов зданий и при возможности их музеефицировать. Либо обозначить их очертания на тротуаре, выделив плиткой — цветной, другой формой.

В-третьих, повторить в виде муралов в центре города три уникальных барочных фрески, которые чудом были спасены во время уничтожения Кармелитского костела в 1960-е годы. После многолетней реставрации, во время которой их собирали по маленьким кусочком, две фрески из трех находятся в музее им. Масленикова в Могилеве.

В-четвёртых, установить таблички с историческими названиями улиц по-белорусски, как это сделано уже в во многих городах Беларуси. И в целом авторы петиции предлагают использовать для оформления Дня белорусской письменности белорусский язык как основной.

Авторы петиции предлагают и варианты топонимики. Например, площадь перед райисполкомом называть именем государственного деятеля Льва Сапеги, с именем которого связан период бурного развития местечка Белыничи. Парк на углу улиц Янки Купалы и Гоголя назвать парком Огинских в честь рода Огинских, которые владели местечкам и усадьба которых находилась именно на этом месте.

Что касается логотипа праздника, то выбрать его предлагают, объявив республиканский конкурс. Это нужно, «чтобы не повторить ситуацию прошлого года, когда в Слониме логотипом была избрана убогое на наш взгляд изображение льва, нарисованное в „Пэйнте“ и сделавшее таким образом сам город и праздник посмешищем для нас». Авторы петиции считают, что удачный современный дизайн логотипа сделает востребованной сувенирную продукцию и повысит престиж города.

Есть у авторов петиции и вопрос с покраской. Например, они просят перестать красить бордюры, столбы и деревья, называя это практикой постсоветскому безвкусного подхода к благоустройству города. Авторы петиции считают, что это не делает Белыничи красивее, но требует бессмысленных, на их взгляд, затрат. И просят привести колористику фасадов к единой концепции, как и рекламные вывески.

А памятник Ленину просят не трогать. Объясняют, что он все время был доминантой площади перед райисполкомом и с архитектурной точки зрения выглядит логично. То, что его хотят переставить на другую сторону улицы, уменьшив постамент в два раза и сместив его немного в сторону, авторы петиции называют необоснованным. Либо предлагают заменить на постаменте у райисполкома Ленина на памятник другой личности, связанной с городом. Например, Льву Сапеге.

Пока петицию подписали чуть более 80 человек. Ее отправят в том числе как коллективное обращение по поводу реконструкции улицы Советской.