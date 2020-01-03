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В Кличевском районе двухлетний ребенок отравился неизвестной жидкостью: он в реанимации
04.01.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несчастный случай произошел 2 января. Пострадавшему мальчику в этот день исполнилось два года. Об этом
2 января семья из агрогородка Дмитриевка Кличевского района должна была праздновать двухлетие младшего ребенка. Около пяти часов вечера, когда 30-летняя женщина с двумя старшими детьми находилась в комнате, младший «хозяйничал» на кухне. Ребенок отхлебнул из бутылки с неизвестным содержимым.
— Мать быстро среагировала на детский крик и вызвала скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию районной, а затем Могилевской областной детской больницы. Состояние ребенка остается тяжелым, — рассказали эксперты.
Сейчас бутылка с неизвестным веществом изъята для проведения судебно-химической экспертизы. Экспертам предстоит установить конкретный химический состав жидкости.
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2 января семья из агрогородка Дмитриевка Кличевского района должна была праздновать двухлетие младшего ребенка.
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