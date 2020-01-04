Что подарить в Рождество? Испеките домашние имбирные пряники!

Источник материала: Полесская правда



Накануне Рождества снова встает вопрос: что подарить, с чем прийти в гости? Одним из вариантов может стать набор домашней выпечки.

Это хороший презент и для родных, и для друзей, если ситуация не обязывает делать дорогие подарки. Предлагаю самим приготовить набор так популярных в зимние праздники расписанных глазурью имбирных пряников.

Для пряников:

100 г сливочного масла,

100 г сахара,

1 яйцо,

2 столовые ложки меда,

280 г муки,

0,5 чайной ложки соды,

по 1 чайной ложке молотого имбиря и корицы,

щепотка мускатного ореха,

можно добавить немного какао для темного цвета пряников.

Во взбитые сахар, масло, яйцо и мед (если он закристаллизовался, то его нужно подогреть до жидкого состояния) добавляем оставшиеся сухие ингредиенты. Тесто будет немного липким, его нужно поместить в пакет и оставить в холодильнике на несколько часов или ночь. Затем раскатать, вырезать с помощью форм или просто ножом фигурки и печь в духовке 7-8 минут при 180 градусах.

Для глазури:

30 г яичного белка,

180 г сахарной пудры,

0,5 чайной ложки лимонного сока.

Аккуратно взбиваем венчиком белки (или миксером на малой скорости) до легкой пены, добавляем пудру, взбиваем, затем лимонный сок и снова недолго взбиваем. Эта консистенция годится для нанесения на пряники контура. Чтобы получилась глазурь для заливки, добавляем в нее чуть воды. Для работы понадобятся кондитерские мешки (или просто пакетики с отрезанным уголком) и пищевые красители, кондитерская посыпка.

Обычно глазурь на расписанном прянике хорошо высыхает за ночь, и их можно упаковать. Проще всего завернуть пряник, например, в прозрачную пленку, перевязав красивой ленточкой. Можно купить специальные коробочки и сформировать наборы пряников. Красивой яркой ленты для декора такой коробочки будет достаточно.

Кстати, срок годности такого изделия 2-3 месяца. Удачных походов по гостям!

Людмила РЕБКОВЕЦ

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