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Что подарить в Рождество? Испеките домашние имбирные пряники!
05.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Это хороший презент и для родных, и для друзей, если ситуация не обязывает делать дорогие подарки. Предлагаю самим приготовить набор так популярных в зимние праздники расписанных глазурью имбирных пряников.
Для пряников:
Во взбитые сахар, масло, яйцо и мед (если он закристаллизовался, то его нужно подогреть до жидкого состояния) добавляем оставшиеся сухие ингредиенты. Тесто будет немного липким, его нужно поместить в пакет и оставить в холодильнике на несколько часов или ночь. Затем раскатать, вырезать с помощью форм или просто ножом фигурки и печь в духовке 7-8 минут при 180 градусах.
Для глазури:
Аккуратно взбиваем венчиком белки (или миксером на малой скорости) до легкой пены, добавляем пудру, взбиваем, затем лимонный сок и снова недолго взбиваем. Эта консистенция годится для нанесения на пряники контура. Чтобы получилась глазурь для заливки, добавляем в нее чуть воды. Для работы понадобятся кондитерские мешки (или просто пакетики с отрезанным уголком) и пищевые красители, кондитерская посыпка.
Обычно глазурь на расписанном прянике хорошо высыхает за ночь, и их можно упаковать. Проще всего завернуть пряник, например, в прозрачную пленку, перевязав красивой ленточкой. Можно купить специальные коробочки и сформировать наборы пряников. Красивой яркой ленты для декора такой коробочки будет достаточно.
Кстати, срок годности такого изделия 2-3 месяца. Удачных походов по гостям!
Людмила РЕБКОВЕЦ
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> Накануне Рождества снова встает вопрос: что подарить, с чем прийти в гости? Одним из вариантов может стать набор домашней выпечки. Это хороший презент и для...
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