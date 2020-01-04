Можно ли потратить семейный капитал на ремонт?

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В последнее время люди интересуются возможностью направить досрочно средства семейного капитала на ремонт, при этом называя ремонтом и реконструкцию. На сам ремонт досрочно средства капитала направить нельзя, но если этот ремонт относится к реконструкции, то право на досрочное распоряжение будет.

Определить, что это – ремонт или реконструкция, граждане могут в исполкоме. Если это реконструкция, то должно быть решение исполкома на ее разрешение и проектная документация на реконструкцию.

Прилагаем ответ Минтруда заявителю, который спрашивал про обустройство дома, – подводку коммуникаций газа, воды и канализации, расценивая это как ремонт.

Указом Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 345 «О семейном капитале» расширены направления досрочного использования средств семейного капитала.

С 1 января 2020 года досрочно (независимо от времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала) средства могут быть направлены на:

– строительство (реконструкцию) или приобретение одноквартирных жилых домов, квартир в многоквартирных или блокированных жилых домах, погашение задолженности по кредитам, предоставленным на эти цели, и выплату процентов за пользование ими членом (членами) семьи, состоящим (состоящими) на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий либо состоявшим (состоявшими) на таком учете на дату заключения кредитного договора;

– получение на платной основе членом (членами) семьи высшего образования I ступени, среднего специального образования в государственных учреждениях образования;

– получение членом (членами) семьи следующих платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения:

– предоставление для медицинского применения иных медицинских изделий вместо включенных в Республиканский формуляр медицинских изделий при выполнении сложных и высокотехнологичных вмешательств в кардиохирургии, нейрохирургии, онкологии и (или иных лекарственных средств вместо включенных в Республиканский формуляр лекарственных средств);

– стоматологические услуги (протезирование зубов, дентальная имплантация с последующим протезированием, ортодонтическая коррекция прикуса).

На основании вышеизложенного, досрочное использование средств семейного капитала на ремонт жилого помещения законодательством не предусмотрено.

Относится ли указанный вами ремонт к реконструкции жилого дома, необходимо уточнять в местном исполнительном и распорядительном органе. Если относится, то в случае, если вы состоите на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за досрочным использованием средств семейного капитала вам следует обращаться после 1 января 2020 года в местный исполнительный и распорядительный орган по месту назначения семейного капитала или по месту жительства (пребывания).

Анна БОГДАНОВИЧ,

главный специалист управления пенсий и пособий

КТЗСЗ Гродненского ОИК