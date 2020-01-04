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Звери в объективе. Как ведут себя дикие животные, когда не знают, что за ними наблюдают
05.01.2020 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С весны в лесхозах Минской области начали активно следить за животными с помощью фотоловушек. В лесах установили около 50 «объективов». Нужно все это, чтобы, используя камеры фотофиксации, разработать методику учета зверей. За это время специалисты собрались сотни снимков. Мы отобрали самые интересные. Посмотрите, как ведут себя звери, когда не знают, что за ними наблюдают.
Вот, например, где-то между кукурузой и лесом гуляют косули.
А это снимки оленей, что живут на территории Любанского района.
В одном из лесов области в объектив фотоловушки попала лиса.
А вот чем заняты лоси в Слуцком районе.
Молодая олениха — еще один зверь из этих же краев.
А этот лось живет в Молодечненском районе.
Этого зверя приметили камеры в Борисовском районе. Кто это там в траве? Медведь!
А теперь минутка внимания — на нас смотрят молодые оленихи из Узденского района.
Эти молодые олени из тех же краев.
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С весны в лесхозах Минской области начали активно следить за животными с помощью фотоловушек. Для этих целей в лесах установили около 50 «объективов».
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