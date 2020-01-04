Звери в объективе. Как ведут себя дикие животные, когда не знают, что за ними наблюдают

Источник материала: Tut.by

С весны в лесхозах Минской области начали активно следить за животными с помощью фотоловушек. В лесах установили около 50 «объективов». Нужно все это, чтобы, используя камеры фотофиксации, разработать методику учета зверей. За это время специалисты собрались сотни снимков. Мы отобрали самые интересные. Посмотрите, как ведут себя звери, когда не знают, что за ними наблюдают.

Вот, например, где-то между кукурузой и лесом гуляют косули.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

А это снимки оленей, что живут на территории Любанского района.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

В одном из лесов области в объектив фотоловушки попала лиса.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

А вот чем заняты лоси в Слуцком районе.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Молодая олениха — еще один зверь из этих же краев.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

А этот лось живет в Молодечненском районе.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Этого зверя приметили камеры в Борисовском районе. Кто это там в траве? Медведь!



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

А теперь минутка внимания — на нас смотрят молодые оленихи из Узденского района.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения

Эти молодые олени из тех же краев.



Фото предоставлены лесхозами Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения