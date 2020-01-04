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В «Васильках» очередь, в санаториях - аншлаг. Зачем россияне едут в Беларусь на новогодние каникулы

05.01.2020 10:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около трех тысяч человек приехали из России в Беларусь на новогодние каникулы, и это только через одну турфирму. В санатории «Юность» говорят, что около 85 процентов их гостей в новогоднюю ночь были россиянами. А в замковом комплексе «Мир» благодаря туристам с востока экскурсоводы заняты с самого утра и до упора. С 31 декабря по 8 января у наших соседей длятся новогодние каникулы, которые они нередко проводят в Беларуси. За чем они к нам приезжают, что увозят с собой домой и как относятся к «углубленной интеграции», которая стала темой номер один в 2019 году (но, похоже, только для одной из сторон этого процесса), интересовался TUT.BY.


Иллюстративный снимок. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Белорусам важно не потерять свой национальный колорит»

Основным пунктом назначения для Дмитрия, Алеси и Анатолия стал Гомель. В Минск они выбрались всего на один день — погулять и посмотреть на столицу. Дмитрий был в Беларуси «раз 40», поэтому он «не увидел практически ничего нового», для Алеси и Анатолия это первый визит в страну-соседку.

С гостями из России мы пересекаемся перед зданием КГБ на проспекте Независимости.

— Я и не знал, что это оно. Такое огромное! — говорит Дмитрий.

Сам он тоже носит погоны, только российские, поэтому фотографироваться не желает. Друзья — тоже, но по другой причине: стесняются.

— Ваше КГБ посильнее, чем наше ФСБ. Настолько у вас их боятся, — считает Дмитрий.

— Вы это замечаете?

— Конечно. Даже по своим белорусским родственникам. Едем в поезде — а они шепотом про политику разговаривают. Как будто в Советском Союзе. Смотришь на это и думаешь, что вы слишком милитаристическая страна. Чересчур много охраны.

— С другой стороны, есть и плюсы, — возражает Анатолий. — Нет такого количества преступлений.


Иллюстративный снимок. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В основном Дмитрий приезжает в Беларусь погостить у родственников. Но, бывает, поводом приехать становятся концерты: Дмитрий любит органную музыку, которую в Москве или Подмосковье, где он живет, найти не так просто.

— На всю Москву — всего два зала! У вас их больше, — говорит турист из России. — В этот раз еще хочу взять билеты на Лигу чемпионов по футзалу в Минске, он в апреле пройдет. А в Гомеле, надеюсь, смогу попасть на чемпионат Беларуси по минифутболу, — очерчивает свои планы Дмитрий.

— Тема номер один последнего года — нужна ли углубленная интеграция Беларуси и России. Россия считает, что нужна. Как считают россияне?

— Это спорный вопрос, — единодушно отвечают друзья. — Мы и так Союзное государство. Все идет к этому. Лукашенко понимает, что в долгах, как в шелках. Его сейчас легко вынудить на любые шаги.

— То есть нужна? Или достаточно того уровня, который есть сейчас?

— Мне кажется, белорусам важно не потерять свой национальный колорит, — слово за Дмитрием. — Даже если Лукашенко или другого президента сделают вице-президентом интегрированного государства, белорусы многое потеряют. Если введут единую валюту, здесь станет хуже. Лучше бы белорусам беречь свое идентичное и национальное.

«Может, я выскажусь нетолерантно, но мне очень нравится отсутствие гастарбайтеров здесь»

У входа в ресторан «Васількі» напротив здания КГБ собирается очередь из россиян, которые как раз хотят попробовать национальную белорусскую кухню.

— Это пока немного людей, — рассказывает администратор заведения Алина. — Приходите к нам вечером. В это время очередь из желающих попасть в ресторан растягивается до пересечения проспекта Независимости и улицы Володарского.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— А что российские туристы чаще всего заказывают? — интересуемся предпочтениями туристов с востока.

— Драники и фирменные наливки.

В обеденное время ждать столика нужно примерно 10−15 минут. Чтобы никто не потерялся, администратор вносит гостей в лист ожидания. Одни видят скопление людей у входа и разворачиваются, другие решают остаться.

Оксана, ее отец Владимир и дочка Елизавета из категории «других». В Минск они приехали рано утром 2 января, уехать собираются вечером 5-го.

В Беларуси Владимир был «в ранней молодости», Оксана с дочкой — пять лет назад: ездили в Брест, Каменец и Беловежскую пущу. В этот раз решили увидеть Мир и Несвиж, а также основательно погулять по Минску.

— Сегодня были в Национальном историческом музее. После обеда собираемся в Ботанический сад: развлекать барышню, — улыбаясь, смотрит на дочку Оксана.


Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Почему выбрали именно Минск для новогодних каникул?

— Во-первых, хотелось ехать именно поездом, — говорит Оксана. — Вариант со странами Балтии не сработал: не осталось билетов. В Минск, кстати, мы тоже покупали одни из последних мест, хотя делали это за месяц до поездки.

— Во-вторых, наша семья уже была и в Петербурге, и в Ростове, и в Ярославле, — продолжает Владимир. — Уезжать куда-то на восток России — на Байкал или Камчатку — с ребенком тяжело. И очень дорого. Минск намного доступнее.

От первого визита в белорусскую столицу у семьи «исключительно позитивные впечатления».

— Мы были на Немиге, в Верхнем городе, Троицком предместье. Красиво! Но особенно нравятся чистые дороги, — говорит Владимир. — Мусора нет вообще. Москва сейчас тоже чистый и вылизанный город. Но в области уже не так. А здесь чисто в любом месте.

У Оксаны немного другой взгляд на вещи.

— Может, я выскажусь нетолерантно, но имею на это право, особенно в чужой стране. Мне очень нравится отсутствие гастарбайтеров. У нас, бывает, заходишь в метро — и оказываешься одним русским в вагоне.

«Вполне естественно, что когда-то должно произойти объединение. Но ни в коем случае не насильно»

В ГУМе встречаемся с Владимиром из Москвы. В Минск он приехал с семьей — женой, дочкой и сыном. Утром они были на экскурсии по Минску, после обеда решили пойти за покупками. Супруга — за льняными вещами, дочка — за белорусской косметикой.

— То же самое мы покупали и в прошлый раз. По сей день носим те льняные рубашки-косоворотки, — говорит Владимир.


Владимир из Москвы

Впервые в Минске он был пять лет назад. Решил вернуться, чтобы освежить те воспоминания.

— То, что влечет сюда, — ты не ощущаешь себя иностранцем. В Беларуси все говорят по-русски, хорошо к тебе относятся. Не особо чувствуется, что ты здесь в гостях. Скорее, как дома. Комфортно очень.

— Где уже успели побывать в этот свой визит в Беларусь?

— Были в Мире, Несвиже. Очень понравилось. Все красиво и достойно. Вы молодцы, что сохранили свои замки и восстановили.

— Что-то изменилось за эти пять лет?

— Деньги поменялись. Были миллионы — стали просто рубли.

— Но Беларусь и Россия для вас отличаются?

— Практически нет. В ментальности я вообще разницы не вижу. Мы такие же. Для нас это приятно.

— Главная тема прошлого года — так называемая «углубленная интеграция» Беларуси и России. Вы что-нибудь об этом слышали?

— Слышал. Я считаю, что самая большая трагедия прошлого века — разделение Украины, Беларуси и России. Этого делать было нельзя. Вполне естественно, что когда-то должно произойти объединение. Но ни в коем случае не насильно. Если произойдет само собой — замечательно, если нет — мы по-прежнему останемся очень близкими. Здесь не должно быть насилия, как это произошло с нашей братской республикой Украиной.

«У кого деньги — у того и власть. Не хотелось бы, чтобы Беларусь это переняла»

Игорь, Наталья, Маша из Калининградской области. В Минск они приехали, чтобы увидеться с родственниками и показать дочери университет, в который она собирается поступать.

— Маша собирается стать врачом, — объясняет Игорь.

Также семья планировала окунуться в культурную жизнь страны — сходить в театр, но все билеты оказались распроданы на эти дни.


Наталья, Маша и Игорь приехали из Калининграда

— Заранее не позаботились об этом, а сейчас ничего нет. Честно, даже удивлены активностью белорусов.

Поэтому пока план семьи — вместе с родственниками погулять по Минску, протестировать новые рождественские ярмарки и купить кое-что из белорусских продуктов.

— У нас считается, что у вас все делают из натурального, еще по ГОСТовским стандартам, — говорит Игорь. — А вообще, Беларусь у нас ассоциируется с порядком, чистотой и добропорядочностью. Вот это будет самое верное слово.

Чем еще были удивлены гости из Калининграда, так это белорусскими акциями протеста против интеграции.

— Эти забастовки против интеграции были инсценированы? Мы были уверены, что белорусы больше хотят интеграции. Но оказалось, что это не так.

— Протесты были связаны больше с тем, что белорусы не хотят терять свой суверенитет, — объясняют россиянам их белорусские родственники, которые стоят рядом.

— А, ну соверенитет — это святое. Интегрироваться можно, но с сохранением независимости. Чтобы это было не поглощение и не растворение в России, — считает Наталья. — Иначе, как мне кажется, Беларусь от этого проиграет. У России денег больше, и бизнес вашу страну просто поглотит. У кого деньги — у того и власть. Не хотелось бы, чтобы Беларусь это переняла.

В белорусских санаториях — под 85 процентов россиян, в Мире — каждые 10 минут экскурсии для них

В эти новогодние праздники туристическая компания «Виаполь» приняла около трех тысяч человек. Среди них — туристы из Латвии, Италии, Китая, Франции, Польши, Украины, Азербайджана, Казахстана, но большинство гостей приехало из России, рассказывает Галина Потаева, директор турфирмы. В этом году их на 12 процентов больше, чем в предыдущем.


Иллюстративный снимок. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В основном, продолжает Галина, для отдыха в Беларуси российские туристы выбирают 3−5 дневные туры. Среди городов — не только Минск, но и Гродно, Брест, Витебск, Мир, Несвиж.

— Наши гости приехали по 24 программам. Большой популярностью пользуются обзорные экскурсии по Минску — мы вставили в них небольшие «живые» концерты в Ратуше, для туристов поет солистка Большого театра Беларуси Маргарита Левчук. И таких концертов проходит по 4−5 в день! Также популярны экскурсии в Мир, Несвиж, Залесье, Гервяты, Брест, Беловежскую пущу, Витебск, Гродно, Дудутки, Лиду и другие места. Мы добавляем в программы посещение колоритных агроусадеб с обедами в национальном стиле, театрализованные экскурсии в замках и музеях, то есть стараемся делать программы живыми, интересными, веселыми.

Галина рассказывает, что в течение года примерно треть туристов возвращаются в нашу страну.


Иллюстративный снимок. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

— У нас даже есть традиция: когда турист приезжает в Беларусь через нашу фирму в шестой раз, для него эта поездка становится бесплатной.

По словам Галины Потаевой, в Беларусь едут не только москвичи и петербуржцы, но и жители отдаленных уголков России. Например, в этом году турфирма принимала гостей из Находки и Владивостока.

В белорусских санаториях процент клиентов из России всегда высокий, но в новогодние праздники их стало еще больше.

Например, в обычные дни около 70 процентов гостей «Юности» составляют россияне. По данным отдела маркетинга, в новогоднюю ночь их было около 85 процентов.

— Помимо программ от пяти дней наш санаторий предлагает туры выходного дня. Но клиенты из России обычно приезжают к нам по длительным путевкам. В том числе и те, кто праздновал у нас Новый год. До 18 января наш санаторий заполнен на 95 процентов, — рассказывают специалисты санатория.


Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Мирском замке благодаря туристам их России тоже аншлаг. До 7 января экскурсии забронированы и расписаны на каждый день — с утра и до самого вечера, рассказывают в экскурсионном отделе замкового комплекса «Мир».

— Мы работаем с 9.30 до 18. Новая группа выходит на экскурсию каждые 10 минут.

Только в последний день российских новогодних каникул забронированных экскурсий меньше.

— В эти дни большинство туристов едут к нам из России. Но не русскоговорящие гости у нас тоже есть, — отмечают специалисты отдела.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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