О том, что сделано депутатским корпусом, и что еще предстоит воплотить в жизнь, рассказала Наталья Киселева

Источник материала: Газета Авангард

Под занавес ушедшего года принято подводить итоги проделанной работы и говорить о планах на нынешний год. О том, что сделано депутатским корпусом, и что еще предстоит воплотить в жизнь, рассказала председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева.





Работа депутата – это, прежде всего, работа с людьми

Депутаты являются связующим звеном между властью и народом. И в этом заключается большая ответственность народных избранников перед обществом и государством. Районный Совет депутатов в 2019 году стремился проводить целенаправленную работу по осуществлению своих функций на территории района по координации деятельности всех органов территориального общественного самоуправления для решения повседневных нужд и запросов населения. Исходя из задач, стоящих перед райсоветом, его деятельность была направлена на совершенствование форм и методов работы местных Советов депутатов, содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий и укреплении их связи с населением, мобилизацию усилий на выполнение бюджета района в 2019 году, расширение участия граждан в решении социальных и экономических проблем.

Выборы – одна из форм участия граждан в жизни страны

В ноябре 2019 года в нашей стране прошли выборы в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Достойная подготовка и обеспечение этой важной общественно-политической кампании было главной задачей районного и сельских Советов депутатов в предшествующий выборам период.

Статус обязывает

В работе местных Советов важное место занимает сессионная деятельность. В 2019 году райсоветом проведено 10 сессий, на которых принято 47 решений, 16 из которых прошли юридическую экспертизу, как нормативные правовые акты. Райсоветом был утвержден районный бюджет, рассмотрены вопросы содействия занятости населения, о Молодежном совете при районном Совете депутатов, взаимодействия органов местного управления и самоуправления, об организации работы по решению вопросов жизнеобеспечения, внесения изменений в региональные комплексы мероприятий по выполнению ряда государственных программ, показатели прогноза социально-экономического развития района

Будущее за молодыми

В целях вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития района, популяризации системы местного управления и самоуправления, выявления лидеров среди молодежи проведена работа по отбору кандидатов в Молодежный совет при райсовете.

Ставьте перед собой цели и достигайте их

В рамках проекта «Учись и работай» депутаты встречались с учащимися гимназии райцентра, рассказывая о выборе будущей профессии на собственном примере.

Участвуем и побеждаем

Три сельских Совета приняли участие в областном конкурсе на лучший сельский Совет по социально-экономическому развитию территории. Дипломом II степени и денежной премией награжден Октябрьский сельский Совет.

Содействие в занятости

В течение года депутаты оказывали содействие в работе постоянно-действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения в виде консультативной, методической и правовой помощи гражданам по вопросам трудоустройства на имеющиеся вакансии, организации самозанятости, порядке отнесения граждан к категории не занятых в экономике. Совместно с управлением по труду, занятости и соцзащите населения содействие в трудоустройстве оказано 128 гражданам.

На приеме – избиратели

Способность чутко воспринимать проблемы и чаяния людей, оперативно откликаться на них – одно из важнейших условий открытости и авторитета власти. Это и важнейшее условие депутатской деятельности в избирательных округах. Депутаты призваны быть первыми, к кому люди обращаются со своими вопросами и проблемами. Поэтому особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. Депутаты находили возможность в содействии решений таких вопросов, как ремонт дорог, обкос сорной растительности, чистка и ремонт шахтных колодцев, уборка урожая с приусадебных участков, оформление документов, разъяснение спорных вопросов и другие. Необходимо отметить, что в работе с обращениями граждан, осуществлении административных процедур, а также при оказании услуг, обеспечивающих жизнедеятельность населения, сложилась определенная система. Но вместе с тем имеют место формализм и волокита при рассмотрении некоторых обращений, непринятие мер по обоснованным обращениям граждан, неполнота и нарушение сроков рассмотрения обращения, неуведомление граждан о результатах их рассмотрения. Ни одна проблема не должна оставаться нерешенной. Если это невозможно, человеку необходимо разъяснить причины или альтернативные пути снятия вопроса.

Эффективность встреч с населением высока

Вникнуть в то, чем живет село, может только тот, кто не один год проживает рядом с сельчанами. Поэтому и есть помощник председателя – человек одинаково близкий как для населения, так и для власти. В 2019 году с участием депутатов и органов территориального общественного самоуправления проведено более 800 встреч в сельских населенных пунктах и 45 в райцентре. Населением было озвучено более 1000 вопросов, только в городе более 200. Чаще всего граждан волнуют вопросы жилищно-коммунального хозяйства (качество оказываемых услуг, питьевой воды, отлов бродячих собак), работы сельскохозорганизаций (начисление заработаной платы, фактов бесхозяйственности, выдачи спецодежды). вовлечения в хозоборот неиспользуемого имущества и его снос, состояние улично-дорожной сети сельских населенных пунктов, торговое обслуживание.

Другие формы работы

Среди форм работы с населением районный Совет депутатов активно использует единые дни информирования, встречи в трудовых коллективах. Депутаты активно участвуют в работе информационно-пропагандистской группы, в советах общественных пунктов охраны правопорядка, в работе смотровых комиссий. Изучение общественного мнения помогает более оперативно решать многие проблемы, анализировать психологический климат в трудовом коллективе, чувствовать, как и чем живут люди. Это и есть прямая оперативная связь власти и народа, дающая возможность взаимодействию депутатов всех уровней в решении актуальных вопросов жизнеобеспечения населения. Все это вместе помогает райсовету депутатов совместно с исполнительной властью выявлять и решать многие проблемы и корректировать свою деятельность.

Заботы у нас общие

Депутаты районного и сельских Советов приняли участие в акциях «Неделя леса», «Посади свое дерево», «Чистый лес». Традиционно участие в них принимает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николай Васильков.

Депутатский корпус также принял участие в республиканских акциях «Наши дети», «Подарок к Рождеству», «Соберем детей в школу». В преддверии новогодних и рождественских праздников депутаты посетили районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогический центр, где вручили воспитанникам фрукты, подарки и школьные принадлежности. Кроме того, с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Николая Василькова и депутата областного Совета депутатов Галины Трибунах подарки были вручены пациентам Рогинской больницы сестринского ухода.

Частные инициативы – развитие территорий

Развитие местных инициатив вносит вклад в развитие территорий. Три года уваровичская и гусевицкая территории собирают участников фестивалей. В Гусевице проводится фольклорный праздник-конкурс «Фестиваль рушников на Будакошелевщине», в Уваровичах – «Фестиваль скворечников». Традиционно депутаты райсовета являются участниками районного фестиваля скворечников и вручают строительные инструменты за лучший скворечник изготовленный жителями избирательного округа.

Наш район – наш общий дом

Тема благоустройства является одной из форм работы с населением, ведь порядок и чистота – это лицо каждого сельсовета, района и в целом страны. Сельские Советы, исполнительные комитеты несут ответственность за все, что происходит на их территории. Благодаря слаженной работе председателей Советов, руководителей сельхозпредприятий, трудовых коллективов, всех организаций и учреждений, расположенных на территориях сельсоветов, районных служб, закрепленных организаций, депутатов и населения, а также сложившейся многолетней системе в работе по наведению порядка, мы вместе смогли выполнить все запланированное по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов района. Удалено 494 аварийных деревьев, из них наибольшее количество в Губичском, Морозовичском, Октябрьском и Липиничском сельсоветах. Посажено 3714 деревьев. Первую позицию по озеленению занимает Кривский сельсовет посажено (575), вторую Уваровичский (554), Кошелевский (420). Сельисполкомами принято 120, решений о сносе ветхих домов, снесено 212, наибольшее их количество на территориях Морозовичского, Кривского, Рогинского, Николаевского и Губичскиго сельсоветов. Произведены ремонт, очистка и покраска 210 шахтных колодцев из 187 запланированных. В района проведено 211 субботников и более 100 дней благоустройства.

Конечно, каждый председатель решает вопросы в меру своих возможностей. И результат его работы в данном направлении складывается из слаженной работы с руководителями всех организаций сельсовета, их финансовой и технической возможностей, а также других составляющих успеха. Необходимо отметить, что в теме благоустройства и наведения порядка на земле активно работали все Советы, но наибольшую оценку коллеги выставили территориям Гусевицкого, Узовского, Рогинского и Чеботовичского сельсоветов. Однако вопрос вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозоборот и сокращения количества не эффективно используемого имущества, в большей степени на сельских территориях, остается актуальным и требует дальнейшей проработки председателями сельских Советов, отделами и службами райисполкома, руководителями сельхозорганизаций, коммунальной службой. В направлении наведения порядка на земле спасибо за работу говорю всем. В первую очередь председателям сельских Советов и их трудовым коллективам организаций сельсовета, трудовым коллективам закрепленных организаций. Ну а победителей в социально-экономическом соревновании за 2019 год среди сельисполкомов комитетов определит районная комиссия.

Не забыть сказать спасибо

Мы не забываем сказать спасибо жителям на праздниках деревень с подведением итогов работы всех заинтересованных: сельисполкома, предприятий и организаций, хозяевам домовладений, с награждением победителей. Ежегодно участников конкурсов по оформлению ведомственных и придомовых территорий становится все больше, и это радует. Особенно, когда красота находится не только за высоким забором, но и украшает придомовую территорию. А мы, депутаты, должны пропагандировать чувство хозяина на земле, рабочем месте, в своем домовладении, подъезде, семье.

За 2019 год план работы районного Совета депутатов выполнен. Нам необходимо продолжить информирование населения, разъяснение нормативно-правовых актов, законов, прав и обязанностей, содействовать занятости населения, сохранению рабочих мест, ответственного исполнения должностных обязанностей. Немаловажной должна быть работа по духовно-нравственному воспитанию, пропаганде здорового образа жизни. Конечно же, деятельность районного Совета депутатов неотделима от работы районного исполнительного комитета: только во взаимном сотрудничестве, понимании проблем и путей их решения мы сможем оправдать доверие людей и обеспечить им достойный уровень жизни. Хочу поблагодарить руководство райисполкома за работу в 2019 году, вас, уважаемые депутаты районного Совета, председателей сельских Советов и депутатский корпус сельских территорий, органы территориального общественного самоуправления, районные управления, отделы и службы, руководителей организаций и предприятий за сотрудничество и взаимодействие по решению вопросов с целью улучшения жизни нашего населения и высказать надежду на то, что в следующем году совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед районом задачи.

Итоги ушедшего года подведены, цели на 2020 год определены. Пусть новый год оправдает все самые смелые ожидания, увенчает успехом все благие начинания, принесет стабильность и процветание в каждый дом. Не скупитесь на добро и оно вернется приумножившись.

Ольга ЧЕРНЯКОВА