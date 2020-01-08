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Руфь-Розали и Нахум-Ефраим. Как брестчане называют детей, и какие имена самые популярные
09.01.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сколько детей зарегистрировали в областном центре в прошлом году и какие имена стали самыми популярными,
В минувшем году в Бресте появилось более четырех тысяч малышей, мальчиков чуть больше, чем девочек.
У 1649 пар родились на свет долгожданные первенцы, а у 1591 — второй ребенок. В более чем 550 семьях появился третий ребенок, и в более 120 — четвертый.
В 2019-м в пятерке популярных женских имен такие: София, Мария, Анна, Полина и Анастасия. Некоторые родители предпочли двойные имена: Адэлия-Маитэ, Анна-Мария, Дарья-Алеся, Ева-Виктория, Руфь-Розали. Встречаются также Глория, Илона, Кассия, Кариана, Афина, Аурелия, Анабель, Есфирь, Энрика и другие редкие имена.
Среди мужских имен популярны: Михаил, Артем, Максим, Иван и Тимофей. Двойные: Богдан-Томмазо, Нахум-Ефраим. А также Салим, Яромир, Маттео, Марек, Омар, Ивар, Лионель, Максимилиан, Исмаил.
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Сколько детей зарегистрировали в областном центре в прошлом году и какие имена стали самыми популярными.
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