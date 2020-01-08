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Руфь-Розали и Нахум-Ефраим. Как брестчане называют детей, и какие имена самые популярные

09.01.2020 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сколько детей зарегистрировали в областном центре в прошлом году и какие имена стали самыми популярными, рассказывает «Брестский вестник».


Фото носит иллюстративный характер. Алесь Пилецкий, TUT.BY

В минувшем году в Бресте появилось более четырех тысяч малышей, мальчиков чуть больше, чем девочек.

У 1649 пар родились на свет долгожданные первенцы, а у 1591 — второй ребенок. В более чем 550 семьях появился третий ребенок, и в более 120 — четвертый.

В 2019-м в пятерке популярных женских имен такие: София, Мария, Анна, Полина и Анастасия. Некоторые родители предпочли двойные имена: Адэлия-Маитэ, Анна-Мария, Дарья-Алеся, Ева-Виктория, Руфь-Розали. Встречаются также Глория, Илона, Кассия, Кариана, Афина, Аурелия, Анабель, Есфирь, Энрика и другие редкие имена.

Среди мужских имен популярны: Михаил, Артем, Максим, Иван и Тимофей. Двойные: Богдан-Томмазо, Нахум-Ефраим. А также Салим, Яромир, Маттео, Марек, Омар, Ивар, Лионель, Максимилиан, Исмаил.

 
Теги: Брест
 
 
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Сколько детей зарегистрировали в областном центре в прошлом году и какие имена стали самыми популярными.
 
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