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«Белавиа» запускает новые рейсы - в испанский аэропорт Реус и казахский Актау

09.01.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С июня туристы смогут воспользоваться прямым рейсом из Минска в испанский аэропорт Реус, а также в казахский Актау — например, чтобы отдохнуть на побережье. Об этом сообщает авиакомпания «Белавиа».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Компания уже выставила на продажу билеты на прямой рейс в испанский аэропорт Реус. Он находится в 7,5 км от города Таррагона (Каталония) и часто используется как альтернатива аэропорту Барселоны — расстояние между ними составляет 88 км.

Аэропорт считается самой удобной отправной точкой для тех, кто выбирает для отдыха испанское побережье Коста-Дорада вдоль Балеарского моря.

Начало полетов запланировано на 4 июня, и с этого дня — дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, с вылетом из Минска в 08.45. Обратный вылет в 12.25 и прилет в 17.10. Время в пути — почти четыре часа.

Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 105 евро, туда-обратно от 218 евро.

Кроме того, с 2 июня «Белавиа» запускает прямой рейс в казахский аэропорт Актау, откуда можно отправится отдыхать к побережью Каспийского моря. Сейчас пассажиры могут добраться туда лишь с пересадкой.

Со стартом лета рейсы в Актау будут выполняться трижды в неделю, в 22.15, по вторникам, пятницам и воскресеньям. А обратный рейс планируется по понедельникам, средам и субботам с прибытием в Минск в 05.50 утра. Время в пути почти три с половиной часа.

Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.

Как сообщал БелаПАН в декабре о ссылкой на представителей компании, там намерены открывать новые направления и увеличивать частоту полетов по уже существующим направлениям. Сейчас у «Белавиа» 30 самолетов, а в 2020 году должны прибавиться еще 11.

Недавно было заявлено об открытии с 29 марта рейсов в Вену. Также в декабре заявлялось, что с большой степенью вероятности в маршрутах появится и город Пафос на Кипре.

Что касается полетов в Казахстан, то, кроме упомянутого рейса в Актау, с 2020 года будет увеличено число рейсов из Минска в Алматы. Так как с ноября Казахстан ввел режим «открытого неба» на три года для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны: снял ограничения по количеству рейсов для иностранных компаний по тем направлениям, на которых не оперируют местные перевозчики.

 
Теги: Минск
 
 
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Оба направления могут быть интересны тем, кто хочет отдохнуть на побережье.
 
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