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«Белавиа» запускает новые рейсы - в испанский аэропорт Реус и казахский Актау
09.01.2020 15:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С июня туристы смогут воспользоваться прямым рейсом из Минска в испанский аэропорт Реус, а также в казахский Актау — например, чтобы отдохнуть на побережье. Об этом
Компания уже выставила на продажу билеты на прямой рейс в испанский аэропорт Реус. Он находится в 7,5 км от города Таррагона (Каталония) и часто используется как альтернатива аэропорту Барселоны — расстояние между ними составляет 88 км.
Аэропорт считается самой удобной отправной точкой для тех, кто выбирает для отдыха испанское побережье Коста-Дорада вдоль Балеарского моря.
Начало полетов запланировано на 4 июня, и с этого дня — дважды в неделю по четвергам и воскресеньям, с вылетом из Минска в 08.45. Обратный вылет в 12.25 и прилет в 17.10. Время в пути — почти четыре часа.
Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 105 евро, туда-обратно от 218 евро.
Кроме того, с 2 июня «Белавиа»
Со стартом лета рейсы в Актау будут выполняться трижды в неделю, в 22.15, по вторникам, пятницам и воскресеньям. А обратный рейс планируется по понедельникам, средам и субботам с прибытием в Минск в 05.50 утра. Время в пути почти три с половиной часа.
Стоимость в одну сторону по тарифу Light стартует от 124 евро, туда-обратно от 196 евро.
Как
Недавно было заявлено об
Что касается полетов в Казахстан, то, кроме упомянутого рейса в Актау, с 2020 года будет увеличено число рейсов из Минска в Алматы. Так как с ноября Казахстан ввел режим «открытого неба» на три года для иностранных авиаперевозчиков в 11 аэропортах страны: снял ограничения по количеству рейсов для иностранных компаний по тем направлениям, на которых не оперируют местные перевозчики.
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Оба направления могут быть интересны тем, кто хочет отдохнуть на побережье.
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