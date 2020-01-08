В Могилеве жильцы многоэтажки вызвали пожарных: соседи жарили на балконе шашлык

Источник материала: Tut.by

В Могилеве поздно вечером 7 января жители многоэтажки на улице Терехина вызвали спасателей — увидели дым с балкона соседей, пишет Mogilevnews.by. Оказалось, это был не пожар.





Звонок о задымлении на соседском балконе поступил в одиннадцатом часу вечера. Выяснилось, что соседи просто разожгли на балконе мангал. Огонь не вышел за пределы мангала, никто не пострадал.

Спасатели напоминают, что разведение костров, в том числе в специальных приспособлениях, на балконах многоквартирных жилых домов недопустимо.