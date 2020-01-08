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В Могилеве жильцы многоэтажки вызвали пожарных: соседи жарили на балконе шашлык

09.01.2020 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве поздно вечером 7 января жители многоэтажки на улице Терехина вызвали спасателей — увидели дым с балкона соседей, пишет Mogilevnews.by. Оказалось, это был не пожар.


Звонок о задымлении на соседском балконе поступил в одиннадцатом часу вечера. Выяснилось, что соседи просто разожгли на балконе мангал. Огонь не вышел за пределы мангала, никто не пострадал.

Спасатели напоминают, что разведение костров, в том числе в специальных приспособлениях, на балконах многоквартирных жилых домов недопустимо.

 
Теги: Могилев
 
 
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