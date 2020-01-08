Проверку по факту смерти туристов после отдыха в Египте продлили. Результаты экспертизы пока не готовы

Источник материала: Tut.by

Для минской семейной пары отпуск в Египте закончился трагедией. После ужина в отеле супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице в конце октября, его жена Елена успела вернуться в Минск. Белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти: в середине ноября женщина умерла. Результаты судебно-медицинской экспертизы родственникам все еще не сообщили.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Следственный комитет с ноября прошлого года проводит проверку по факту смерти белорусских туристов. Как стало известно TUT.BY, сроки продлены до конца января. Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза, сроки проведения которой неоднократно продлевались. Получить оперативный комментарий в СК не удалось. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь.

Напомним, комментарии TUT.BY сын погибшей туристки рассказывал , что врачи практически сразу отмели подозрение об инфекции, сын дал разрешение на проведение всех исследований, в том числе на люмбальную пункцию (для исследования состава спинномозговой жидкости).

— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснял собеседник.