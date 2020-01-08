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Проверку по факту смерти туристов после отдыха в Египте продлили. Результаты экспертизы пока не готовы
09.01.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для минской семейной пары отпуск в Египте
Следственный комитет с ноября прошлого года проводит проверку по факту смерти белорусских туристов. Как стало известно TUT.BY, сроки продлены до конца января. Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза, сроки проведения которой неоднократно продлевались. Получить оперативный комментарий в СК не удалось. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь.
Напомним, комментарии TUT.BY сын погибшей туристки
— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснял собеседник.
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Проверку по факту смерти туристов после отдыха в Египте продлили. Результаты экспертизы пока не готовы
До конца января продлен срок проверки по факту смерти минчан после отдыха в Шарм-эль-Шейхе.
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