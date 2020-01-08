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Проверку по факту смерти туристов после отдыха в Египте продлили. Результаты экспертизы пока не готовы

09.01.2020 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для минской семейной пары отпуск в Египте закончился трагедией. После ужина в отеле супруги почувствовали недомогание. Анатолий умер в местной больнице в конце октября, его жена Елена успела вернуться в Минск. Белорусские врачи делали все возможное, но, к сожалению, не смогли ее спасти: в середине ноября женщина умерла. Результаты судебно-медицинской экспертизы родственникам все еще не сообщили.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Следственный комитет с ноября прошлого года проводит проверку по факту смерти белорусских туристов. Как стало известно TUT.BY, сроки продлены до конца января. Установить причину смерти должна судебно-медицинская экспертиза, сроки проведения которой неоднократно продлевались. Получить оперативный комментарий в СК не удалось. В Государственном комитете судебных экспертиз воздерживаются от комментариев, поскольку решение о разглашении данной информации принимает следователь.

Напомним, комментарии TUT.BY сын погибшей туристки рассказывал, что врачи практически сразу отмели подозрение об инфекции, сын дал разрешение на проведение всех исследований, в том числе на люмбальную пункцию (для исследования состава спинномозговой жидкости).

— Есть два варианта, что стало причиной смерти: токсичное отравление или отравление тяжелыми металлами, — пояснял собеседник.

 
Теги: Минск
 
 
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До конца января продлен срок проверки по факту смерти минчан после отдыха в Шарм-эль-Шейхе.
 
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