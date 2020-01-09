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Метель и ветер, но по-прежнему тепло. Погода в Витебске в выходные
10.01.2020 08:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Благодаря атлантическому циклону теплая погода сохранится и в выходные,
11 января, в субботу, циклон принесет на Витебщину сильный мокрый снег, метель. Днем около нуля, а ночью похолодает до −3…5°С.
В воскресенье, 12 января, погода улучшится, осадков не ожидается. Но будет дуть порывистый ветер. Температура днем — до +2°С.
Хороших вам выходных!
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Благодаря атлантическим циклонам теплая погода сохранится и в выходные.
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