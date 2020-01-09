Метель и ветер, но по-прежнему тепло. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Благодаря атлантическому циклону теплая погода сохранится и в выходные, сообщает Белгидромет.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

11 января, в субботу, циклон принесет на Витебщину сильный мокрый снег, метель. Днем около нуля, а ночью похолодает до −3…5°С.

В воскресенье, 12 января, погода улучшится, осадков не ожидается. Но будет дуть порывистый ветер. Температура днем — до +2°С.

Хороших вам выходных!

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