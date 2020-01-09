Тепло, как в марте. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В ближайший уик-энд температура в Гомеле будет явно выше климатической январской нормы, предупреждает pogoda.by.





Итак, в субботу днем дождливо и до +7°С.

В воскресенье заметно прохладнее — всего +2°С и сильный ветер.

Хороших выходных, друзья!

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