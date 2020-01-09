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Тепло, как в марте. Погода в Гомеле в выходные
10.01.2020 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ближайший уик-энд температура в Гомеле будет явно выше климатической январской нормы,
Итак, в субботу днем дождливо и до +7°С.
В воскресенье заметно прохладнее — всего +2°С и сильный ветер.
Хороших выходных, друзья!
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Январь растерялся и все перепутал. В ближайший уик-энд температура в Гомеле будет явно выше климатической нормы.
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