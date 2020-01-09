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Пропавшего мальчика из Гродно нашли спустя два месяца в Анапе
10.01.2020 08:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Михаэль Якимчик, который
Отец ребенка увез его в Анапу. Спустя более два с половиной месяца он сам вышел на связь с матерью Михаэля. Мужчина сказал, что с сыном все хорошо и скоро оба вернутся домой. На днях ребенок отпраздновал день рождения — ему исполнилось шесть лет.
Напомним, в октябре прошлого года отец
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Отец ребенка увез его в Анапу. Спустя более два с половиной месяца он сам вышел на связь с матерью Михаэля. Мужчина сказал, что с сыном все хорошо и скоро оба...
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