Анатолий Гапоник: Если мехдвор живой, будет порядок и на фермах, и на полях

Источник материала: Газета Авангард

На неделе прошла очередная встреча руководства района с трудовым коллективом филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод».









Обращаясь к работникам сельхозпредприятия, председатель районного исполнительного комитета Анатолий Гапоник подробно остановился на работе агропромышленного комплекса района. В ходе встречи была проанализирована и деятельность сельхозпредприятия. Глава района подчеркнул, что сегодня день «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» находится в числе первых по реализации молока в районе. Нельзя не отметить и слаженную работу по поднятию зяби, весной останется только оперативно закрыть влагу и приступить к посевной. Анатолий Генрикович заострил внимание на качестве и количестве кормовой базы в хозяйстве, которая имеется в достаточном объеме, а также на сохранности поголовья молодняка.







– О работе сельхозпредприятия в целом можно судить по тому, как функционирует мехдвор. Если мехдвор живой, будет порядок и на фермах, и на полях, – акцентировал Анатолий Гапоник. – Уже сегодня важно активно готовиться к предстоящим весенним полевым работам, а значит, техника должна быть в полной готовности.







Ольга ЧЕРНЯКОВА

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