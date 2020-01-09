В Толочине разыскивают 15-летнюю девушку: она ушла из приюта - и пропала

Источник материала: Tut.by

Милиция в Толочине разыскивает 15-летнюю Марию Кирикович: девушка два дня назад ушла из социально-педагогического центра — и пропала, сообщает УВД.





Около шести часов вечера 8 января Мария ушла из приюта Толочинского социально-педагогического центра — и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

Приметы: на вид 16−17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные крашеные ниже плеча.

Была одета: куртка черная ниже колена, джинсы синие, красная байка, черные ботинки, розовая шапка.

Всех, кто что-либо знает о девушке, просят позвонить по телефону 102.