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В Толочине разыскивают 15-летнюю девушку: она ушла из приюта - и пропала
10.01.2020 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Толочине разыскивает 15-летнюю Марию Кирикович: девушка два дня назад ушла из социально-педагогического центра — и пропала,
Около шести часов вечера 8 января Мария ушла из приюта Толочинского социально-педагогического центра — и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно.
Приметы: на вид 16−17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы черные крашеные ниже плеча.
Была одета: куртка черная ниже колена, джинсы синие, красная байка, черные ботинки, розовая шапка.
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Около шести часов вечера 8 января Мария ушла из приюта Толочинского социально-педагогического центра.
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