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Адвокат опровергает информацию о том, что Чуденцову предъявлено обвинение в половом преступлении
10.01.2020 12:16 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В одном из телеграмм-каналов появилась информация, что в отношении журналиста Владимира Чуденцова возбуждено новое уголовное дело — по факту насильственных действий сексуального характера (ч.2 ст. 167 УК). Адвокат Александр Галиев сообщил TUT.BY, что 9 января он посещал Владимира в брестском СИЗО, на встрече также был следователь, новое обвинение Чуденцову не предъявляли.
Владимир Чуденцов почти 50 дней находится в следственном изоляторе. Журналисту
Следственный комитет также
По словам адвоката Александра Галиева, Владимира Чуденцова по данному факту не допрашивали. Новое обвинение Чуденцову не предъявляли.
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По словам адвоката Александра Галиева, Чуденцова по данному факту не допрашивали.
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