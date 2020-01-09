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Адвокат опровергает информацию о том, что Чуденцову предъявлено обвинение в половом преступлении

10.01.2020 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В одном из телеграмм-каналов появилась информация, что в отношении журналиста Владимира Чуденцова возбуждено новое уголовное дело — по факту насильственных действий сексуального характера (ч.2 ст. 167 УК). Адвокат Александр Галиев сообщил TUT.BY, что 9 января он посещал Владимира в брестском СИЗО, на встрече также был следователь, новое обвинение Чуденцову не предъявляли.


Фото: facebook.com/chudentsov

Владимир Чуденцов почти 50 дней находится в следственном изоляторе. Журналисту предъявлено обвинение в незаконном хранении и перевозке наркотиков через границу (ч.1 ст. 328, ст. 328−1 УК). В квартире Владимира было обнаружено 6,02 гр. марихуаны, в сумке, с которой его задержали в поезде, 0,87 гр. того же наркотика. Чуденцов вину не признает, отказывается давать показания. В декабре он подал жалобу в прокуратуру, а также ходатайство, чтобы его допросили с применением полиграфа, однако ответ пока не получил.

Следственный комитет также проводит проверку по факту публикации на сайте «Нашай нівы», герой которой обвинил «журналиста Ч.» в насильственных действиях сексуального характера, инцидент произошел 15 лет назад. Результаты проверки пока неизвестны. Следователи допросили героя и автора публикации.

По словам адвоката Александра Галиева, Владимира Чуденцова по данному факту не допрашивали. Новое обвинение Чуденцову не предъявляли.

 
 
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По словам адвоката Александра Галиева, Чуденцова по данному факту не допрашивали.
 
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