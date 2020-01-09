Порывистый ветер, мокрый снег. Прогноз погоды на выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные ожидается неустойчивая с повышенным температурным фоном погода. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В субботу, 11 января, на большей части территории республики ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами слабый гололед, в дневные часы ожидается порывистый ветер, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 0, +6°С, но к вечеру подморозит.

В воскресенье, 12 января, с ростом атмосферного давления погода улучшится, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу республики возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы местами сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6, +1°С, максимальная температура днем составит от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу страны.

В понедельник, 13 января, атмосферные фронты обусловят ночью в северных и центральных районах, а днем местами по республике кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью по северо-востоку страны сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит -3, +3°С, максимальная температура днем 0, +6°С.