В Брестской области - новый военком. Прошлый ушел в депутаты

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Полковник Олег Коновалов назначен военным комиссаром Брестской области, сообщает Zarya.by.



Фото: zarya.by

Олег Коновалов родился в Бресте в 1974 году. Окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО (1995 г.), Академию управления при президенте (2019 г.).

Службу начинал начальником расчета 115-й зенитно-ракетной бригады в Бресте, с 2005 года — командир зенитно-ракетного дивизиона 115-й зенитно-ракетной бригады, с 2007-го — командир группы зенитных ракетных дивизионов 115-й зенитно-ракетной бригады. В 2010 году назначен заместителем командира I зенитно-ракетного полка Гродно. С 2011 года был командиром 115-го зенитно-ракетного полка.

Бывший военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев стал депутатом парламента.