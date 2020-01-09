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В Брестской области - новый военком. Прошлый ушел в депутаты

10.01.2020 12:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полковник Олег Коновалов назначен военным комиссаром Брестской области, сообщает Zarya.by.


Фото: zarya.by

Олег Коновалов родился в Бресте в 1974 году. Окончил Днепропетровское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО (1995 г.), Академию управления при президенте (2019 г.).

Службу начинал начальником расчета 115-й зенитно-ракетной бригады в Бресте, с 2005 года — командир зенитно-ракетного дивизиона 115-й зенитно-ракетной бригады, с 2007-го — командир группы зенитных ракетных дивизионов 115-й зенитно-ракетной бригады. В 2010 году назначен заместителем командира I зенитно-ракетного полка Гродно. С 2011 года был командиром 115-го зенитно-ракетного полка.

Бывший военный комиссар Брестской области Евгений Зайцев стал депутатом парламента.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Полковник Олег Коновалов назначен военным комиссаром Брестской области.
 
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