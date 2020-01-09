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В Беларуси впервые провели протезирование аортального клапана 78-летней пациентке

10.01.2020 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи рентгенооперационной Республиканского клинического медицинского центра Управделами президента впервые в Беларуси выполнили малоинвазивное протезирование аортального клапана пациентке в возрасте 78 лет, сообщает пресс-служба Минздрава.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как рассказала главный врач центра Ирина Абельская, операция прошла 26 декабря 2019 года по поводу критического аортального стеноза с использованием новейшего баллон-расширяемого клапана Edwards SAPIEN 3 (Edwards Lifesciences, США).

Процедура прошла под местной анестезией, проводилась пункция бедренных сосудов. Время вмешательства составило 130 минут. Для сравнения: время классической кардиохирургической операции — около 300−360 минут. Через четыре дня пациентку выписали с хорошим клиническим результатом: средний градиент давления на аортальном клапане уменьшился с 74 до 6 мм рт. ст.

Аортальный стеноз — это сужение аортального клапана, в результате которого возникает препятствие току крови из полости сердца в аорту (крупнейший кровеносный сосуд в организме). Чаще всего он встречается у пожилых людей: по статистике, от умеренного или тяжелого аортального стеноза страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет. Основные симптомы этого заболевания: обмороки, которые возникают из-за недостаточного притока крови к головному мозгу, стенокардия (боль в грудной клетке), одышка при физической нагрузке.

Ситуация усугубляется тем, что при появлении симптомов стеноз аортального клапана обычно имеет выраженный характер: двухлетняя выживаемость таких пациентов не превышает 50%. Радикальным способом лечения является протезирование аортального клапана. К сожалению, 30−40% пациентам традиционное хирургическое вмешательство не может быть выполнено в силу разных причин.

Единственная спасительная альтернатива — транскатетерная имплантация аортального клапана (процедура TAVI). Она предпочтительна у пациентов старше 75 лет, высокого хирургического риска, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с операциями на сердце в анамнезе, с деформациями грудной клетки и др. В подобных ситуациях долгосрочные результаты TAVI как минимум не уступают результатам открытого кардиохирургического вмешательства. И в то же время сохраняют все преимущества малоинвазивной процедуры: меньшая длительность вмешательства, отсутствие необходимости в искусственном кровообращении, короткая госпитализация, быстрый реабилитационный период.

 
 
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Врачи рентгенооперационной Республиканского клинического медицинского центра управделами президента впервые в Беларуси выполнили малоинвазивное...
 
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