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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января

10.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами будет слабый гололед, в дневные часы на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 6 градусов тепла.

БЕЛТА

 
 
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Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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