Источник материала: Газета Авангард





Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 11 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, днем с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром в отдельных районах Витебской области ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. Местами будет слабый гололед, в дневные часы на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный с переходом на северный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до 6 градусов тепла.