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Синоптики рассказали, дождутся ли белорусы нынешней зимой снежных сугробов

10.01.2020 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайшие дни погода, по данным Белгидромета, меняться не будет. В январе полуметровых снежных сугробов жители Беларуси, по прогнозам, не увидят.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Сейчас температурный фон выше климатической нормы на 3,6 градуса. Среднесуточная температура находится в пределах, близких к нулю, или даже выше 0 градусов, — отметил на пресс-конференции Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета. — Соответственно устойчивый снежный покров не формируется.

В ближайшее время, сообщил собеседник, погода существенно меняться не будет. Начало второй декады января прогнозируется с повышенными температурами и большим количеством осадков. В основном в виде дождя и мокрого снега. Ночью -4...2 градуса, днем +1...6 градусов.

— В отдельные дни третьей декады ожидаются кратковременные осадки — дождь и мокрый снег. К концу месяца количество осадков увеличится, — рассказал специалист. — Что касается температуры, то в этот период она ожидается близкой к климатической норме. Ночью преимущественно слабоотрицательная, днем — близкая к нулю.

— Дождемся ли мы снега в этом году? — уточнили мы у специалиста.

— Нельзя сказать, что снега не будет. Полуметровых сугробов ждать не приходится, потому что температура высокая. Вместе с тем, это не отменяет того факта, что при более активных атмосферных фронтах может выпадать мокрый или сухой снег. Но время его удержания будет зависеть от температуры воздуха. Когда температура будет понижаться, снежный покров будет сохраняться дольше дня.

Но в ближайшие шесть дней, отметил Александр Беганский, вряд ли землю накроет снежным покрывалом.

 
 
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В ближайшие дни погода, по данным Белгидромета, меняться не будет. В январе полуметровых снежных сугробов жители Беларуси, по прогнозам, не увидят.
 
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