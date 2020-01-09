К посольству Ирана в Беларуси несут цветы

Источник материала: Tut.by

В посольстве Ирана в Минске 10 января открыли книгу соболезнований. Она посвящена крушению украинского самолета в Тегеране и гибели главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.





Оставить запись в книге соболезнований можно было сегодня, 10 января, с 10 до 13 часов.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В катастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В Украине озвучили среди рассматриваемых версий крушения лайнера в том числе и поражение зенитной ракетой. В США считают, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими вооруженными силами.

Напомним, авиакатастрофе предшествовал конфликт между Ираном и США. Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит 3 января американской ракетой в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире».

Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника и вышел из ядерной сделки 2015 года, а в ночь на 8 января нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке.



















