ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

К посольству Ирана в Беларуси несут цветы

10.01.2020 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В посольстве Ирана в Минске 10 января открыли книгу соболезнований. Она посвящена крушению украинского самолета в Тегеране и гибели главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.


Оставить запись в книге соболезнований можно было сегодня, 10 января, с 10 до 13 часов.

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В катастрофе погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В Украине озвучили среди рассматриваемых версий крушения лайнера в том числе и поражение зенитной ракетой. В США считают, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими вооруженными силами.

Напомним, авиакатастрофе предшествовал конфликт между Ираном и США. Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани был убит 3 января американской ракетой в Багдаде по приказу американского президента Дональда Трампа, который назвал генерала «террористом номер один в мире».

Иран пообещал жестоко отомстить за смерть своего военачальника и вышел из ядерной сделки 2015 года, а в ночь на 8 января нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке.






 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В посольстве Ирана в Минске 10 января открыли книгу соболезнований. Она посвящена крушению украинского самолета в Тегеране и гибели главы спецподразделения «Кудс»...
 
Новости дня
Новости общества
 
Синоптики рассказали, дождутся ли белорусы нынешней зимой снежных сугробов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика