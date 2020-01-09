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К посольству Ирана в Беларуси несут цветы
10.01.2020 13:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В посольстве Ирана в Минске 10 января открыли книгу соболезнований. Она
Оставить запись в книге соболезнований можно было сегодня, 10 января, с 10 до 13 часов.
Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ,
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Напомним, авиакатастрофе предшествовал конфликт между Ираном и США. Главный военный стратег и архитектор внешней политики Ирана Сулеймани
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В посольстве Ирана в Минске 10 января открыли книгу соболезнований. Она посвящена крушению украинского самолета в Тегеране и гибели главы спецподразделения «Кудс»...
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