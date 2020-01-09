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Ребенок — главный пассажир

10.01.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Приходиться делать акцент на данном мероприятии в связи с тем, что, к сожалению, за прошлый год в Борисовском регионе было совершено 5 ДТП с участием детей-пассажиров.

В ходе мероприятия сотрудники ГАИ останавливают автомобили, в салоне которых находятся дети, проверяют наличие детских удерживающих устройств, правильность их установки и применение ремней безопасности. А затем маленькие пассажиры получают подарки.

В ходе акции автоинспекторы сделали весьма утешительные выводы: все больше родителей-водителей используют при перевозке своих малышей автокресла и бустеры с учетом возрастных и весовых категорий детишек. При этом из бесед с детьми сотрудникам ГАИ стало известно, что малыши ездят в автокреслах довольно-таки давно, а самое главное — детям в них очень удобно и комфортно.

Берегите жизнь и здоровье своих детей! Пристегните ребенка и пристегнитесь сами!

Евгений АЛПАТОВ, фото автора

 
 
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В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с перевозкой...
 
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