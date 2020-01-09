В новогодние праздники пограничники оформили въезд и выезд из Беларуси почти миллиона человек

Источник материала: Tut.by

В период новогодних и рождественских праздников белорусские пограничники оформили в обоих направлениях более 976 тысяч граждан. Это значительно больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.



Фото: пресс-служба Госпогранкомитета

Такое число граждан — 976 тысяч — было оформлено с 25 декабря по 8 января. Для сравнения, в прошлом году за это время показатель был меньше на 100 тысяч.

Из-за наплыва туристов, напомним, на границе возникали многочасовые пробки.

Как и раньше, самым популярным направлением оказалась Польша (311 тысяч человек), затем идут Литва (270 тысяч) и Украина (249 тысяч). В Латвию отправились гораздо меньше людей (33 тысячи).

Кроме того, услугами белорусских аэропортов воспользовались примерно 119 тысяч человек.

Если говорить в целом, то за две недели белорусскую границу пересекли граждане 135 стран. Больше всего, конечно, из них белорусов (517 тысяч), а также россиян (185 тысяч) и украинцев (134 тысячи).